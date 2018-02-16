Обратный отсчет. Почему в Россию возвращаются миллиарды

Дым отечества В ближайшее время президент Владимир Путин одобрит закон об амнистии капиталов: это еще один весомый аргумент для владельцев незадекларированных активов вернуть деньги из иностранных юрисдикций в Россию. Между тем состояния уже возвращаются домой, причем в рекордных объемах. Почему новый этап амнистии может стать успешнее предыдущего — в материале РИА Новости.

"Закон почти не отличается от предыдущего. Это сделано, чтобы не согласовывать его с FATF — группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — еще один раз. Там очень сложная и длительная процедура", — сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов. Амнистия начнет действовать 1 марта 2018 года и продлится до 28 февраля 2019-го. Законопроект подготовили оперативно, и в первых числах февраля его приняла Госдума . На этой неделе документ одобрил Совет Федерации

ФНС. "Первый этап радикально не повлиял на репатриацию средств, — говорит аналитик "Финама" Алексей Коренев. — К сожалению, предложить весомые преимущества тем, кто готов был рискнуть вернуть вывезенное, государство не смогло". За последние три года это вторая попытка властей создать условия для возвращения капиталов. Первый этап амнистии прошел с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016-го. Было подано примерно семь тысяч налоговых деклараций. Однако оценить эффект крайне сложно, поскольку все декларации находятся в закрытом доступе — анонимность была одним из условий. Объем вернувшихся средств известен только Минфину

Согласно новому закону, воспользовавшиеся вторым этапом амнистии получат возможность задекларировать свои зарубежные активы и счета. Их не будут наказывать за нарушения налогового и валютного законодательств. Тех, кто закроет бизнес за рубежом и переведет деньги в Россию, освободят от уплаты подоходного налога.

Принципиальный момент, отличающий второй этап от первого: теперь задекларировать можно не только действующие, но и уже закрытые счета. Три года назад такого не предлагали, а владельцы средств рисковали попасть под суд за нарушение валютного законодательства. Штрафы достигали 75-100% от суммы операций.

Механизм возврата Еще одно отличие — возможность вернуть деньги домой с помощью еврооблигаций. Минфин в текущем году планирует выпустить евробондов на три миллиарда евро. И глава ведомства Антон Силуанов уже пообещал уделить особое внимание российским инвесторам.

Процесс возвращения капиталов, в разные годы вывезенных из страны, уже начался. С начала этого года российские финансовые учреждения фиксируют поступления средств из-за рубежа в рекордно высоких объемах.

Руководитель подразделения Сбербанка Sberbank Private Banking Евгения Тирюкова сообщила, что по итогам января приток вырос в три раза — по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. По ее словам, речь идет о сотнях миллионов долларов, которые клиенты Сбербанка переводят из Англии, Швейцарии и Австрии.

Управляющая компания "Альфа-капитал" также отчиталась о выросшем почти в четыре раза притоке средств клиентов. За январь и первые дни февраля из иностранных банков поступило более 11 миллиардов рублей. "Это абсолютный исторический рекорд", — сообщила РИА Новости генеральный директор компании Ирина Кривошеева

Спасибо Трампу В увеличении объемов репатриации российского капитала уверен и главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик . "Внешняя конъюнктура благоприятствует, — считает он. — Серьезное психологическое давление на инвесторов из нашей страны оказывает санкционная политика США. Боязнь найти свою фамилию в черном списке американского Минфина и в результате лишиться всего состояния заставляет их диверсифицировать размещение активов за счет перевода части денег в российскую юрисдикцию. И все же амнистия — хотя и весомый, но все еще недостаточный аргумент для владельцев капитала возвращаться на родину. Необходимы новые инициативы по улучшению инвестиционного климата. Можно ожидать, что правительство примет соответствующее решение".

"Даже если человек в нем не упомянут, руководители зарубежных банков в любой момент могут устроить ревизию его доходов за последние 20 лет, — рассуждает управляющая "Альфа-капиталом" Ирина Кривошеева. — И если у них возникнут малейшие сомнения, проблемы гарантированы". Рекордный приток денег из-за границы напрямую связывают и с публикацией Минфином США так называемого "кремлевского доклада", в котором фигурируют российские чиновники, руководители госкомпаний и крупные бизнесмены.

Между тем напряжение усиливается. Глава американского Министерства финансов Стивен Мнучин подтвердил серьезность намерений Белого дома. "Мы активно работаем над новыми санкциями. Вы можете ожидать их в ближайшем будущем", — заявил министр на слушаниях в сенате, посвященных бюджету.

Мнучин пообещал сенаторам обсудить этот вопрос с банкирами, тут же оговорившись, что встреча будет закрытой. Пока непонятно, кого коснется секретная часть "кремлевского списка" и что именно грозит российским бизнесменам.

"Если выяснится, что их зарубежным активам угрожает реальная опасность быть заблокированными, возврат капиталов в Россию может увеличиться в разы", — резюмировал аналитик "Финама" Алексей Коренев.