Как выглядят финансовые пирамиды XXI века

Все помнят финансовые пирамиды из 90-х, казалось, что сейчас это уже история. На самом же деле пирамиды продолжают существовать, только срок их «службы» становится меньше, а формы видоизменяются. Поскольку последние громкие новости про миллиардные хищения и десятки тысяч пострадавших граждан связаны с деятельностью кредитных потребительских кооперативов (КПК), стоит внимательно посмотреть на то, что же представляют собой КПК, и что важно знать тем, кто захочет доверить им свои деньги.

Добровольно обманутые Справка: КПК — добровольное объединение граждан и (или) юридических лиц для взаимной финансовой помощи. Кредитные кооперативы были известны еще в царской России. В Советском Союзе нечто подобное называлось кассой взаимопомощи, создавались они профсоюзами. Правда, самостоятельными финансовыми институтами эти кассы не были, но принцип действия у них и у КПК один и тот же — пайщики размещают там свои сбережения, за счет которых выдаются займы другим членам кооператива.

В августе 2017 года МВД России возбудило уголовное дело против преступной группы, состоящей из страховой компании и 22 кредитных потребительских кооперативов (КПК) с похожими названиями. До этого в ходе проверок этих КПК Банк России установил многочисленные нарушения закона и подтвердил все признаки «финансовой пирамиды». Полиция провела более 180 обысков, в ходе которых обнаружены и изъяты документы и печати более 200 фиктивных организаций и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность группы. Задержаны 8 человек. Обманутыми пайщиками оказались более 25 тыс. граждан из 17 городов России, 16,6 тыс. пострадавших передали кооперативам свои личные сбережения. Объем материального ущерба превысил 7,5 млрд рублей. Случай, конечно, вопиющий, но, к сожалению, не единичный.

Чтобы снизить ущерб от таких преступных действий и обеспечить дополнительную защиту потребителей финансовых услуг, Банк России утвердил базовый стандарт защиты прав и интересов участников КПК. Документ разработали саморегулируемые организации в сфере финансовых рынков, объединяющие КПК, в соответствии с требованиями мегарегулятора. Стандарт вступил в силу с 2018 года. Следить за тем, как КПК соблюдают базовый стандарт, также будут саморегулируемые организации. Внедрение базового стандарта поможет пайщикам лучше понять, как развивается этот сегмент финансового рынка, какие риски таит, какие преимущества есть у этого вида инвестирования личных сбережений. Это позволит сделать деятельность КПК более прозрачной и эффективной и защитить интересы пайщиков.

Новые правила

В соответствии с новыми правилами КПК обязаны раскрывать информацию о своей деятельности в четко установленном объеме — от наименования и местонахождения КПК до перечня рисков пайщиков и штрафных санкций за просроченные платежи по выданным займам. Обязательным является информирование членов кооператива о том, что КПК не являются участниками системы страхования вкладов физических лиц — то есть при наступлении «плохих времен» возврат их сбережений государством не гарантирован.

Справка: На территории Центрального федерального округа только за 2017 год зарегистрировано 73 новых КПК. В Москве и Московской области, по данным на 29.12.2017 действовало 317 КПК. Всего же на территории ЦФО на данный момент более 500 КПК.

Согласно базовому стандарту защиты прав и интересов участников КПК, теперь в случае возникновения просроченной задолженности по выданному займу КПК обязан бесплатно в течение 7 дней проинформировать должника о наличии и сумме долга, обеспечить ему возможность подать заявление о реструктуризации и рассмотреть такое заявление в установленном порядке. При этом в стандарте содержится перечень оснований для реструктуризации задолженности — в их числе, например, несчастный случай или заболевание, потеря работы. Во избежание недоразумений и злоупотреблений КПК предписано фиксировать и хранить записи всех телефонных переговоров и иных видов взаимодействия с должником.

О рекламе

Не секрет, что зачастую КПК заманивают пайщиков выгодными рекламными акциями и обещаниями огромных доходов. Именно поэтому стандарт предъявляет особые требования к рекламе КПК. Она должна быть добросовестной и достоверной. Нельзя злоупотреблять доверием граждан и использовать отсутствие у них финансовых знаний, вводить людей в заблуждение с помощью рекламных технологий. Вся информация для участников КПК должна располагаться в доступном месте и оформляться таким образом, чтобы можно было свободно ознакомиться с размещенной информацией. Язык изложения информации должен быть доступным, шрифты — удобными и легкими для прочтения, а специальные термины — разъяснены. Это поможет пайщикам досконально разобраться в том, какие у него есть права и обязанности (в том числе о солидарной ответственности по обязательствам кооператива).

Таким образом, комплекс мер, предусмотренных базовым стандартом, поможет обеспечить информационную открытость рынка кредитной кооперации, повысить финансовую грамотность пайщиков, качество предоставляемых КПК услуг и предотвратить недобросовестные и криминальные практики.