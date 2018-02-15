Названы самые «депрессивные» экономики мира

Названы десять самых «депрессивных» экономик мира

Аналитики агентства проанализировали экономические показатели 66 стран и составили рейтинги наиболее и наименее "депрессивных" экономик мира.

При ранжировании экономик эксперты ориентировались на уровень инфляции и безработицы.

Возглавляет анти-рейтинг уже четвертый год подряд экономика Венесуэлы. Вторую строчку заняла ЮАР, а замкнула тройку Аргентина. В десятку "депрессивных" также вошли Египет, Греция и Турция, Украина, Испания, Бразилия, Саудовская Аравия. Положительную динамику по сравнению с прошлым годом в этом списке продемонстрировали Украина и Египет.

Наименее "несчастной" признана экономика Таиланда, следом за ней идет Сингапур. Третье место поделили между собой Япония и Швейцария.

Далее в рейтинге расположились Тайвань, Израиль, Исландия, Норвегия и Южная Корея; десятую строчку заняли Дания и Гонконг.