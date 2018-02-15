Ещё
Названы самые «депрессивные» экономики мира
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы десять самых «депрессивных» экономик мира 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: © РИА Новости / Антон Денисов
Аналитики агентства проанализировали экономические показатели 66 стран и составили рейтинги наиболее и наименее "депрессивных" экономик мира.
При ранжировании экономик эксперты ориентировались на уровень инфляции и безработицы.
Возглавляет анти-рейтинг уже четвертый год подряд экономика Венесуэлы. Вторую строчку заняла ЮАР, а замкнула тройку Аргентина. В десятку "депрессивных" также вошли Египет, Греция и Турция, Украина, Испания, Бразилия, Саудовская Аравия. Положительную динамику по сравнению с прошлым годом в этом списке продемонстрировали Украина и Египет.
Наименее "несчастной" признана экономика Таиланда, следом за ней идет Сингапур. Третье место поделили между собой Япония и Швейцария.
Далее в рейтинге расположились Тайвань, Израиль, Исландия, Норвегия и Южная Корея; десятую строчку заняли Дания и Гонконг.
РИА Новости: последние новости
Лишь бы не Россия: Польша будет отбиваться "Балтийской трубой" Премьер Польши усмотрел в "Северном потоке-2" угрозу Украине Инфляция в этом году будет держаться на уровне около 3%, считает Силуанов
 Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Никому ничего не должна»: в РФ ответили на требования Киева359
Пилоты Ан-148 ругались во время крушения204
Предложено решение пенсионной проблемы6
Фигурный провал РФ, паника на Ан-148 и другие события дня61
В кабине была паника. МАК расшифровал самописец Ан-148453
Видео
01:07
Про самого жестокого маньяка России снимут сериал
Криминал Происшествия
01:39
В кабине была паника. МАК расшифровал самописец Ан-148
Происшествия
00:00
«Новая агрессия»: Опубликовано видео авиаудара по военным в Сирии
Армия В мире
03:42
В МИД рассказали о гибели россиян в Сирии
Армия В мире
00:46
Глюк'oZу увидели без обручального кольца
Шоу-бизнес
00:15
Зюганов запутался в имени Грудинина
Политика
04:42
Али Феруз покинул Россию
Общество
00:27
Автобус на буксире снёс легковушку в Серпухове
ДТП Происшествия
00:40
Названа официальная причина смерти звезды Дома-2
Шоу-бизнес
00:54
Певец Малиновский рассказал о связи с Басковым
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение