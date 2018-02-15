Забайкалью пригрозили управлением извне 

«Выяснилось, что зарплата в системе здравоохранения, образования, культуры далека от показателей "майских" указов. Кроме того, из-под действия этих указов в бюджетных учреждениях давно уже вывели непрофильных специалистов — юристов, кадровиков, бухгалтеров и другие категории. И сейчас огромное число работников, независимо от выполняемых функций, нагрузки и ответственности, стали получать одинаковую заработную плату», — сказал Волков, отметив, что «подобная уравниловка» приводит к конфликтам между сотрудниками и снижает мотивацию к работе.

Волков пояснил, что у местных властей при дефиците ресурсов в 3,5 миллиарда рублей нет средств на то, чтобы довести минимальный размер оплаты труда до прожиточного минимума. «"Самый лучший" за последние годы бюджет стремительно сокращается до восьми, может быть, до шести месяцев», — отметил Волков. Парламентарий также обратил внимание на проблему дифференциации зарплат, поскольку в некоторых местах зарплата техперсонала сравнялась с зарплатой специалистов.