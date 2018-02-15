По секрету: почему в России все пошло не так 

Раскрываем для вас "секреты" в подборке деловой прессы:
«Прав тот, кто громче кричит»
Почему бизнес в России плюет на толерантность
Скучаете по 1990-м? Откройте бизнес в Бразилии
Бразилия похожа на Россию. Реже на современную, чаще — на Россию из ранних 90-х. Николай Довгий, руководитель управления рисками ID Finance в Бразилии, о том, как завоевать доверие и деньги местных бизнесменов, чтобы проще было навязать свои условия
Именем Сталина
Как «Яуза» Павла Быстрова делает деньги на книгах о величии СССР
В России всё пошло не так
Почему молодое государство не оправдало надежд и не сумело построить ни демократию, ни капитализм. Фрагмент из книги убитого журналиста Пола Хлебникова
«Мы в жопе»
Почему туризм в России — это боль