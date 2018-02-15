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По секрету: почему в России все пошло не так
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По секрету: почему в России все пошло не так 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Раскрываем для вас "секреты" в подборке деловой прессы:

«Прав тот, кто громче кричит»

Почему бизнес в России плюет на толерантность

Скучаете по 1990-м? Откройте бизнес в Бразилии

Бразилия похожа на Россию. Реже на современную, чаще — на Россию из ранних 90-х. Николай Довгий, руководитель управления рисками ID Finance в Бразилии, о том, как завоевать доверие и деньги местных бизнесменов, чтобы проще было навязать свои условия

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В России всё пошло не так

Почему молодое государство не оправдало надежд и не сумело построить ни демократию, ни капитализм. Фрагмент из книги убитого журналиста Пола Хлебникова

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