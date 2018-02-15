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Бумажным деньгам предрекли конец
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Горьков: «Эра бумажных денег завершается» 

Банки.ру 4 часа назад
Фото: РИА Новости
России необходимо подготовиться и определиться, какое регулирование применять в отношении криптовалют, которые придут на смену бумажным деньгам. Такое мнение в интервью «Известиям» высказал председатель правления Внешэкономбанка Сергей Горьков.
«Эра бумажных денег завершается, и наступает эра цифровых — это очевидно. Вопрос только в том, когда она наступит окончательно», — считает глава ВЭБа. Он предположил, что за время, которое понадобится на переход от привычных денег к криптовалюте, «успеет смениться поколение».
«Для этого уровень проникновения смартфонов и других электронных устройств должен быть близок к 100%. Думаю, успеет смениться поколение», — сказал Горьков.
Он считает, что криптовалюты — это форма денег, а не мыльный пузырь.
«Мыльным пузырем можно считать какую-то конкретную из них, например биткоин, ситуацию с которым надо оценивать прагматично. Эта криптовалюта была сильно переоценена и ничего под собой не имела. А от необеспеченной валюты нельзя ждать того, что она все время будет расти. Биткоин имел эффект пузыря, и на рубеже 2017–2018 годов он сдулся. Думаю, спекулянты, которых было много, потеряли огромное количество денег», — сказал топ-менеджер.
Он обратил внимание на то, как меняется отношение к критовалюте в обществе. «Еще в ноябре все ходили в „розовых очках“. Количество майнеров в нашей стране зашкаливало. Казалось, что это становится самой популярной профессией не только у взрослых, но даже у школьников. Сейчас, после резкого падения, ажиотаж немного утих», — пояснил глава ВЭБа.
Он не исключает, что в будущем популярнее будет не биткоин, а другая криптовалюта — «бит чего-то», может быть, даже «битрубль».
«Название изменится, но всё равно это будут электронные деньги», — уверен банкир.
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