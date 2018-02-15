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Кудрин назвал главный «тормоз» экономики России
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Кудрин назвал главный «тормоз» роста экономики России 

ФБА «Экономика сегодня» 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Одним из ключевых факторов, сдерживающих экономический рост в нашей стране, является ожидание ужесточения американских санкций. Об этом заявил экс-министр финансов России, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.
По его мнению, ситуация была бы значительно лучше, если бы все были уверены в снижении санкционного давления или хотя бы в его сохранении на одном уровне.
Однако опасения новых ограничений сдерживают приток инвестиций, и это довольно сильно мешает.
Эксперт предположил, что темпы экономического роста останутся в пределах 1,5–2%, хотя в сфере промышленности в некоторые месяцы они будут отрицательными.
Нынешний прогресс не столь впечатляет из-за накопленных структурных диспропорции и проблем, которые требуют структурных реформ. После кризиса 1998 года у нас вообще впервые такой низкий отскок: сразу после него этот показатель составил 10% ВВП, после 2008 и 2009 года — 4,3%, а сейчас — всего 1,5%.
Важно, что цена на нефть сейчас не самая низкая, поэтому можно было ждать чего-то большего, цитирует Кудрина ТАСС.
Ранее президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что российская экономика адаптировалась к внешним ограничениям. Он отметил, что развитие страны пытаются сдерживать извне, но мы справляемся, приспосабливаемся и переходим к росту.
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