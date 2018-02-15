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Крупнейшее газовое месторождение в Крыму могут заморозить
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РБК узнал о возможной заморозке крупнейшего газового месторождения на шельфе Крыма 

Ведомости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Россия планирует свернуть все работы на Одесском месторождении, на которое приходится половина собственной добычи Крыма. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в федеральных и крымских органах власти. Таким образом Москва рассчитывает снять претензии Украины, которая в сентябре 2016 г. инициировала в международном арбитраже спор по морскому праву. Его администрирует Постоянная палата третейского суда в Гааге.
Разбирательства по делу конфиденциальны. По информации издания, Украина обвиняет Россию в ведении на месторождении неразрешенной хозяйственной деятельности. Прекращение добычи может стать формальным способом отклонить эту претензию. Такую рекомендацию дал правовой департамент МИДа, участвующий в споре от имени России. «В МИДе решили: если мы там [на Одесском месторождении] деятельности не будем вести, не будет и предмета спора», поясняет собеседник издания. По его словам, в рамках спора вопрос о принадлежности месторождения не рассматривается. Возвращать Украине контроль над месторождением Россия не намерена.
Крымское предприятие «Черноморнефтегаз» прекратит работу на месторождении 1 июля 2018 г. Долгосрочная инвестпрограмма предприятия также будет скорректирована, следует из внутреннего приказа гендиректора «Черноморнефтегаза» Бориса Зимина от 23 ноября 2017 г. Источники поясняют, что на Одесском месторождении действует около 15 эксплуатационных скважин, которые планируется законсервировать. Это должно произойти до того как по арбитражному спору появится хоть какое-то решение.
Первое процедурное слушание состоялось в Гааге в мае 2017 г. До 19 февраля 2018 г. Киев должен представить арбитражному трибуналу «доказательную базу» по вопросу о нарушении Россией прав Украины в Черном море. Решение по спору будет вынесено не раньше 2020 г.
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