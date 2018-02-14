Ещё
АСВ объяснило скандал с вкладами россиян
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В АСВ объяснили подачу исков к вкладчикам 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) объяснило, почему оно подавало в суд на вкладчиков, которые снимали деньги со счетов потерявших лицензии банков непосредственно перед решением ЦБ об отзыве.
АСВ завалило исками забравших вклады россиян
Как рассказала директор экспертно-аналитического департамента АСВ Юлия Медведева, «агентство защищает интересы всех кредиторов в максимально полном объеме».
«Агентство, оспаривая сомнительные сделки, в том числе сделки по предпочтительному удовлетворению требований отдельных кредиторов, исполняет закон, который трактует эту деятельность как обязанность конкурсного управляющего, невыполнение которой влечет риски предъявления к нему исков о компенсации ущерба, причиненного незаконным бездействием. Такие иски кредиторы уже заявляли неоднократно. При принятии решения об обращении в суд Агентство не оспаривает все подряд, а очень внимательно отбирает действительно сомнительные операции и сделки. Конечное решение по всем делам принимается судом, где все стороны имеют возможность обосновывать и доказывать свою позицию», — сообщила Юлия Медведева.
Медведева также подчеркнула, что из 195 кредитных организаций, признанных банкротами с 2015 по 2017 год в 160 выявлены сделки с предпочтением, в том числе в 128 организациях они были совершены в интересах физических лиц.
Кроме того, оспаривание сомнительных сделок за последние 3 года пополнило конкурсную массу ликвидируемых банков почти на 7 млрд рублей «живых» денег, сказала представитель АСВ.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуация на ОИ, аномалия века в Москве и другие события дня12
Жириновский поставил на место Собчак84
«Газпром» решил поссориться с Германией25
Шутки плохи: Украине посоветовали не трогать МиГи54
Финалисты премии World Press Photo17
Видео
01:07
Про самого жестокого маньяка России снимут сериал
Криминал Происшествия
00:00
«Новая агрессия»: Опубликовано видео авиаудара по военным в Сирии
Армия Африка
01:22
Путин назвал преимущество русского народа
Общество Политика
00:59
Пугачева опубликовала фото с Галкиным и детьми
Шоу-бизнес
02:08
Жириновский поставил на место Собчак
Политика
01:13
Первый канал отменил показ фильма Стоуна о Путине
Политика Общество
00:43
Поисковые работы на месте крушения Ан-148 продолжатся
Происшествия
00:54
Памятную доску Капице открыли в Москве
Новости Москвы
00:41
Избивший диджея депутат залег на дно
Политика Другое
01:11
В-52 атаковали российских наемников в Сирии
В мире Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение