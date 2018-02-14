АСВ объяснило скандал с вкладами россиян

В АСВ объяснили подачу исков к вкладчикам

«Агентство, оспаривая сомнительные сделки, в том числе сделки по предпочтительному удовлетворению требований отдельных кредиторов, исполняет закон, который трактует эту деятельность как обязанность конкурсного управляющего, невыполнение которой влечет риски предъявления к нему исков о компенсации ущерба, причиненного незаконным бездействием. Такие иски кредиторы уже заявляли неоднократно. При принятии решения об обращении в суд Агентство не оспаривает все подряд, а очень внимательно отбирает действительно сомнительные операции и сделки. Конечное решение по всем делам принимается судом, где все стороны имеют возможность обосновывать и доказывать свою позицию», — сообщила Юлия Медведева. Как рассказала директор экспертно-аналитического департамента АСВ Юлия Медведева , «агентство защищает интересы всех кредиторов в максимально полном объеме».

Медведева также подчеркнула, что из 195 кредитных организаций, признанных банкротами с 2015 по 2017 год в 160 выявлены сделки с предпочтением, в том числе в 128 организациях они были совершены в интересах физических лиц.

Кроме того, оспаривание сомнительных сделок за последние 3 года пополнило конкурсную массу ликвидируемых банков почти на 7 млрд рублей «живых» денег, сказала представитель АСВ.