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Госдолг взвалили на семьи украинцев
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Госдолг взвалили на семьи украинцев 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Украине приходится ежегодно выплачивать около 5 миллиардов долларов на обслуживание внешнего долга, а вся тяжесть ноши ложится на украинские семьи, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Гройсмана, на конец 2017 года долг Украины составил 65 миллиардов долларов. Он добавил, что государство пока не может развивать экономику без внешней финансовой поддержки, в связи с чем вынуждено занимать за рубежом.
В 2018 году Украине предстоит выплатить по внешним обязательствам 7,4 миллиарда долларов, а до 2020 года — 16 миллиардов долларов. В прошлом году долги страны в долларовом выражении выросли на 7,5 процента до 76,3 миллиарда долларов (с учетом гарантированных государством займов) и составили около 75 процентов ВВП.
В свою очередь, международные резервы на начало 2018-го составили 18,8 миллиарда долларов, это около четверти от внешней государственной и гарантированной государством задолженности.
МВФ 1 февраля дал прогноз, что украинцам в ближайшее время не стоит ждать существенного улучшения жизни. В конце января в МВФ пообещали выделить в мае Украине очередной транш 1,9 миллиарда долларов. Но для этого Киев должен выполнить ряд условий, среди них — повышение тарифов на газ.
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