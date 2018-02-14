Госдолг взвалили на семьи украинцев

Украине приходится ежегодно выплачивать около 5 миллиардов долларов на обслуживание внешнего долга, а вся тяжесть ноши ложится на украинские семьи, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман . Об этом сообщает ТАСС.

По словам Гройсмана, на конец 2017 года долг Украины составил 65 миллиардов долларов. Он добавил, что государство пока не может развивать экономику без внешней финансовой поддержки, в связи с чем вынуждено занимать за рубежом.

В 2018 году Украине предстоит выплатить по внешним обязательствам 7,4 миллиарда долларов, а до 2020 года — 16 миллиардов долларов. В прошлом году долги страны в долларовом выражении выросли на 7,5 процента до 76,3 миллиарда долларов (с учетом гарантированных государством займов) и составили около 75 процентов ВВП.

В свою очередь, международные резервы на начало 2018-го составили 18,8 миллиарда долларов, это около четверти от внешней государственной и гарантированной государством задолженности.