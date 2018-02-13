Закрыть панамский канал: россиян вернут из офшоров

Россия ведет переговоры с Панамой и Монако о начале обмена налоговых данных, выяснила «Газета.Ru» . Эти страны являются одними из самых популярных офшоров среди россиян, и их закрытие может привести к возврату части капиталов на родину, считают эксперты. впрочем, часть эта будет совсем небольшой — большинство предпочтут сменить юрисдикцию.

Россия ведет переговоры о начале обмена данными с такими налоговыми резиденциями, как Монако и Панама.

«Постепенно мы решим вопрос об обмене с ними данными, это предмет переговоров», — заявил «Газете.Ru» глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков.

С 2018 года Россия присоединилась к системе автоматического обмена данных, к которой подключены более чем 100 стран. Однако не все из них готовы предоставлять России данные. Как поясняет директор московского офиса компании Tax Advisor UK Эдуард Савуляк , «есть перечень стран, которые выбрала Россия для обмена данными, а есть те, которые, в свою очередь, выбрали Россию» и готовы предоставлять нам данные.

При этом Россия готова предоставлять информацию 53 странам, а нашим налоговым органам делать это согласилось 73 юрисдикции.

В числе этих 73 открытых для нас стран — большинство стран Европы, часть стран Южной Америки (Бразилия, Аргентина, Уругвай, Колумбия), Австралия, а также часть юрисдикций, которые многие россияне использовали как офшоры, — Кипр, Самоа, Каймановы острова, Джерси, Люксембург, Лихтенштейн, Сейшелы, Барбадос, Корея. Готовы предоставлять информацию российской налоговой также две прибалтийские страны — Литва и Эстония, с Латвией об обмене данных пока что России договориться не удалось.

Россия же готова обмениваться данными с большинством европейских стран: Данией, Швецией, Финляндией, Францией, Германией, Грецией, Эстонией, Италией. Также мы готовы раскрыться перед Индией, Японией, Китаем, Пакистаном и большинством стран Южной Америки. Поставлять информацию Россия будет и в Джерси, Сан-Марино, Сейшелы, Люксембург и Лихтенштейн.

При этом европейским странам готовы предоставлять информацию большее количество юрисдикций, чем России. Например, по данным списка на конец декабря прошлого года, с Германией, Францией и Италией готовы обмениваться информацией 79 юрисдикции, с Ирландией — 80.

В январе 2018 года из черного списка офшоров ЕС были исключены сразу несколько юрисдикций, которые считались до последнего времени офшорами в ЕС. Это Гренада, Монголия, Панама, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты. Пока что в официальном списке готовых сотрудничать с европейскими странами эти юрисдикции не значатся, но, по словам экспертов, это лишь вопрос времени.

Ряд стран из черного списка офшоров ЕС все еще не готовы предоставлять информацию в страны Евросоюза. Это, например, Бахрейн, Маршалловы Острова, Тринидад и Тобаго.

При этом Монако, с которым Россия, как и с Панамой, пока не договорилась, готово предоставлять информацию 53 странам (по данным списка на конец декабря прошлого года).

Панама популярнее Монако

Как указывалось в материалах международного журналистского расследования The Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), Панама является второй по популярности юрисдикцией для регистрации офшорных компаний (на первом месте — Британские Виргинские острова). Почти каждый пятый офшор, упомянутый в «Панамском архиве», зарегистрирован в этой центральноамериканской республике. Согласно данным базы, в материалах «панамских архивов» и Offshore Leaks упоминаются 6285 персональных карточек, отсылающих к физ— и юрлицам из России. Количество офшорных фирм, бенефициарами которых являются российские граждане, составляет 11 516.

«Панама — один из самых известных и популярных офшоров. Зарегистрировать компанию очень просто и недорого, отсутствует налог на прибыль, полученные нерезидентами, не надо предоставлять отчетность и проходить обязательный аудит», — поясняет Диана Маклозян.

При этом Монако исторически считается точкой притяжения для богатых россиян. До последнего времени наши бизнесмены здесь и отдыхали, и хранили свои яхты, и использовали Монако как офшор. Однако популярностью он пользовался гораздо меньшей, чем Панама, объясняют эксперты. В основном сюда переводили свои деньги те, кто планировал переезд из России.

«Монако в качестве офшора среди россиян был менее популярен, чем Панама, поскольку даже при условии, что в княжестве не облагаются налогами доходы физлиц и прибыль предприятий, получение всех указанных преимуществ возможно только при исполнении ряда условий. Чтобы не платить подоходный налог, нужно быть резидентом княжества и проживать на его территории, чтобы не платить налог на прибыль организаций, нужно, чтобы 3/4 этой прибыли предприятия формировались за счет работы опять же на территории княжества. Во всех остальных случаях применяются повышенные налоговые ставки свыше 30%», — поясняет управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

В Европе больше нет банковской тайны

Такая интенсивность обмена радует европейских чиновников. В Европе больше нет банковской тайны, заявил 12 февраля еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси в интервью телеканалу France2.

«С банковской тайной в Европе покончено. Если кто-то владеет счетом в Швейцарии, происходит автоматический обмен информацией, то есть мы об этом сразу узнаем», — сказал чиновник, напомнив, что, помимо Швейцарии, договоренности об обмене информацией были подписаны с Лихтенштейном, Сан-Марино, Андоррой и Монако.

«Европа действительно в последнее время активно борется с нелегальными средствами. Европейские банки сейчас гораздо больше боятся огромных штрафов со стороны регулирующих органов, чем потерять клиентов», — комментирует договоренности с этими странами начальник аналитического департамента УК «БК Сбережения» Сергей Суверов.

Так, в конце прошлого года стало известно о том, что Федеральная резервная система (ФРС) США наложила на Deutsche Bank штраф в $42 миллиона за сделки, не отвечающие требованиям о противодействии отмыванию нелегальных средств. При этом ФРС объявило, что Deutsche Bank должен предпринять меры, направленные на борьбу с таким «небезопасными и ненадежными практиками».

В России между тем надеются на то, что информация от стран, с которыми удалось уже договориться, позволит выявить тех, кто уклоняется от уплаты налогов. Так, в ФНС рассчитывают, что информация, полученная благодаря автоматической системе обмена данных, позволит оценить размер и структуру иностранных активов российских налогоплательщиков.

Налоговая узнает правду

«В рамках налогового обмена Россия, в частности, сможет узнать данные о владельцах контролируемых иностранных компаний (КИК). Закон обязывает их уведомлять налоговые органы о наличии долей в иностранных компаниях, а также платить налог с прибыли. Обмен позволит выявлять расхождения в информации, представленной российскими налогоплательщикам, с фактическим положением дел», — поясняет Нина Козлова , президент международной сети «ФинЭкспертиза».

Национальное бюро экономических исследований США (NBER) в прошлом году представило отчет, в котором попыталось посчитало объем денежных средств, которые граждане России хранят на офшорных счетах. По данным аналитиков, сумма таких вложений за 27 лет наблюдений продолжала неуклонно расти, а в 2016 году достигла размеров, эквивалентных 75% национального дохода России. По итогам 2016 году ВВП России составил 61,1 трлн руб.

Как говорит замдиректора Центра развития НИУ ( ВШЭ Валерий Миронов , последние инициативы по обмену информацией между другими странами и Россией могут действительно привести к возврату части капитала в Россию. По его словам, в ближайшее время в Россию может вернуться капитал на несколько десятков миллиардов долларов.

Впрочем, пока все офшоры не откроются перед налоговыми, большинство бизнесменов все же будут переводить свои заграничные счета в другие юрисдикции.

По словам руководителя юридического департамента HEADS Consulting Дианы Маклозян, владельцы заграничный счетов будут использовать страны, не входящие в систему автоматического обмена информацией.

«Часть средств, может быть, и правда «обелится» и вернется в Россию, однако вряд ли значительная, большинство все же предпочтет перевести свои средства в другие налоговые юрисдикции», — считает Сергей Суверов.