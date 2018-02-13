Займам готовят ограничения

ЦБ подготовил законопроект об ограничении процентов по микрозаймам

Банк России подготовил проект закона, ограничивающий размер процентов по микрозаймам. Об этом в ходе 4-й международной конференции по финграмотности и финансовой доступности заявил директор департамента микрофинансового рынка ЦБ РФ Илья Кочетков

"Мы предлагаем установить единые размеры процента по отношению к займу в размере 2,5-кратной суммы потребительского кредита. На что еще хочу обратить ваше внимание: в тех формулировках проекта закона, который мы сегодня уже подготовили, — он находится в Банке России и в ближайшее время будет обсуждаться с депутатами, с Минфином, — написано, что в эти 2,5Х (размер процентов по отношению к сумме займа — прим. ред.) входят иные платежи <…> Мы включаем все платежи, которые могут начисляться на данный заем", — сказал Кочетков. В настоящее время максимальный размер процентов, которые начисляют микрофинансовые организации по микрозайму, не может превышать трехкратный (3Х) размер суммы долга.

При этом, по его словам, регулятор предлагает не останавливаться на ограничении процента по отношению к займу на уровне 2,5Х.

"Мы предлагаем дальше уменьшить (процент по отношению к займу — прим. ред.) — с 1 июля 2019 года ввести двукратный коэффициент, а с 1 июля 2020 года — 1,5Х коэффициент", — пояснил он.

Что касается ограничения по ежедневной процентной ставке, то ЦБ РФ предлагает внести в законодательства изменения, ограничив эту ставку 1,5% в день.

"Мы предлагаем установить это ограничение сразу после вступления в силу соответствующих поправок, а с 1 июля 2019 года дальше ограничить до 1%", — отметил глава департамента ЦБ.

В апреле 2017 года президент России Владимир Путин обратил внимание на проблемы микрозаймов. Он, в частности, указал на необходимость предотвращения случаев, когда заемщики попадают в "долговую спираль".