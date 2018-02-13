Займам готовят ограничения

Банк России подготовил проект закона, ограничивающий размер процентов по микрозаймам. Об этом в ходе 4-й международной конференции по финграмотности и финансовой доступности заявил директор департамента микрофинансового рынка ЦБ РФ Илья Кочетков.
В настоящее время максимальный размер процентов, которые начисляют микрофинансовые организации по микрозайму, не может превышать трехкратный (3Х) размер суммы долга.
"Мы предлагаем установить единые размеры процента по отношению к займу в размере 2,5-кратной суммы потребительского кредита. На что еще хочу обратить ваше внимание: в тех формулировках проекта закона, который мы сегодня уже подготовили, — он находится в Банке России и в ближайшее время будет обсуждаться с депутатами, с Минфином, — написано, что в эти 2,5Х (размер процентов по отношению к сумме займа — прим. ред.) входят иные платежи <…> Мы включаем все платежи, которые могут начисляться на данный заем", — сказал Кочетков.
При этом, по его словам, регулятор предлагает не останавливаться на ограничении процента по отношению к займу на уровне 2,5Х.
"Мы предлагаем дальше уменьшить (процент по отношению к займу — прим. ред.) — с 1 июля 2019 года ввести двукратный коэффициент, а с 1 июля 2020 года — 1,5Х коэффициент", — пояснил он.
Что касается ограничения по ежедневной процентной ставке, то ЦБ РФ предлагает внести в законодательства изменения, ограничив эту ставку 1,5% в день.
"Мы предлагаем установить это ограничение сразу после вступления в силу соответствующих поправок, а с 1 июля 2019 года дальше ограничить до 1%", — отметил глава департамента ЦБ.
В апреле 2017 года президент России Владимир Путин обратил внимание на проблемы микрозаймов. Он, в частности, указал на необходимость предотвращения случаев, когда заемщики попадают в "долговую спираль".
Летом прошлого года зампред ЦБ Владимир Чистюхин, в свою очередь, заявлял, что регулятор подготовит свои предложения по ограничениям процентов по микрозаймам.