Робин Гудов пустят по миру: как скоро разорятся миллиардеры

Мордашов сможет содержать Россию 2 недели

Самый богатый россиянин Алексей Мордашов смог бы финансировать расходы России только 14 дней, свидетельствует индекс агентства Bloomberg . Заначки других «Робин Гудов» тоже не хватило бы надолго: даже самый богатый человек в мире Джефф Безос спустил бы все состояние на содержание американцев всего за 5 дней. Дольше всего за счет своего самого богатого гражданина продержался бы Кипр — 441 день.

Джек Ма , китайский миллиардер и основатель Alibabа Group, мог бы кормить КНР из своего кармана менее недели. Его состояния в $99 млрд хватило бы на то, чтобы оплачивать все госрасходы Поднебесной в течение всего четырех дней. Примерно на столько же хватило бы состояний создателя японского бренда Uniqlo Тадаси Янаи и польского медиамагната Зигмунта Солож-Жака, чтобы содержать жителей своих стран. Основатель Amazon и самый богатый человек мира Джефф Безос со своим состоянием в $99 млрд мог бы спонсировать США всего пять дней.

К таким выводам пришли сотрудники агентства Bloomberg. Они сравнили данные о ежедневных расходах 49 стран с разными политическими режимами, количеством жителей и объемом социальных обязательств с размером состояний самых богатых людей этих государств. Было подсчитано, за сколько дней каждая страна «проест» состояние богатейшего своего гражданина. Эти цифры и стали основой показателя так называемого индекса Робин Гуда 2018 года.

Похожее исследование Bloomberg проводит ежегодно, однако основной индикатор «индекса Робин Гуда» меняется. Например, в 2016 году аналитики оценивали возможное влияние богачей на местный бизнес в случае передачи своего состояния начинающим бизнесменам. В 2017 году расчеты проводились исходя из затрат на ликвидацию экологического ущерба, нанесенного родными государствами миллиардеров.

«Многие западные правительства глубоко погрязли в долгах — соотношение долга к ВВП приближается к 100% — и уровень роста ВВП этих государств, включая США, не обеспечивает бездефицитный бюджет», — обращает внимание инвестиционный аналитик Global FX Владимир Рожанковский. В этом году при оценке затрат госрасходов аналитики учитывали затраты на обслуживание внешнего долга, выполнение государством своих основных координирующих и защитных функций.

8 февраля телеканал CBS сообщил, что объем государственного долга США за время нахождения на посту президента Дональда Трампа увеличился на $544 млрд и превысил $20,494 трлн.

Самый богатый, по версии агентства, россиянин Алексей Мордашов свое состояние в $19,7 млрд при необходимости содержать всю страну спустил бы за две недели. Расходы владельца «Северстали» составили бы $1,399 млрд в день.

Bloomberg признало Мордашова самым богатым человеком России в 2016 году. В 2017 году из-за падения акций «Новатэка» Мордашов обогнал и главу нефтяной компании Леонида Михельсона в рейтинге Forbes . В начале 2018 года по версии Forbes Real Time состояние главы «Северстали» оценивалось в $16,8 млрд

В свою очередь британский миллиардер Хью Ричард Луи Гросвенор разорился бы через пять дней: именно настолько хватило бы Великобритании его $12,1 млрд Италия «проела» бы $24,5 млрд семьи Ферреро всего за девять дней.

В свою очередь французы промотали бы состояние в $63,3 млрд главы группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно за 15 дней.

А Австралии хватило бы и 11 дней, чтоб расправиться с $16 млрд самой богатой женщины в мире, владелицы железорудной компании Hancock Prospecting Джины Райнхарт

Кстати, всего в списке «Робин Гудов» четыре представительницы слабого пола — помимо Райнхарт, это старшая дочь второго президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша — Изабель ($2,5 млрд, 30 дней), предпринимательница из Чили Айрис Фонтбона ($17,8 млрд, 90 дней) и владелица контрольного пакета акций Heineken — Шарлен де Карвальо-Хейнекен из Нидерландов ($15,7 млрд, 15 дней).

Дольше всего на средства своего главного богача смогло бы существовать правительство Кипра. $10 млрд Джона Фредриксена страна могла бы «растянуть» на 441 день из расчета $23,6 млн бюджетных расходов в день. Агентство связывает это с небольшой численностью населения государства и невысоким уровнем соцрасходов.

А вот $5,8 млрд грузинского бизнесмена и экс-премьера Бидзины Иванишвили хватило бы на 430 дней.

Украину в рейтинге представляет Ринат Ахметов — его состояния в $4,7 млрд украинцы прогуляли за 36 дней.

Мексиканский бизнесмен Карлос Слим Элу, с 2010 по 2013 гг. занимавший первое место среди богатейших людей планеты, по версии Forbes, на свое состояние в $62,8 млрд может содержать Мексику 82 дня.