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Панику на Уолл-стрит объяснили эмоциями
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Обвал американских рынков объяснили эмоциями 

Lenta.ru 29 минут назад
Фото: Paramount (2013)/кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит"
Панические распродажи на мировых фондовых рынках объясняются эмоциями трейдеров, считает гендиректор биржи Nasdaq Адена Фридман. Об этом сообщает CNBC.
>> Уолл-стрит в панике
Как сказала Фридман, хорошие экономические показатели, которые выпускали американские ведомства в последние несколько недель создали среди инвесторов всеобщую уверенность в том, что Федеральная резервная система может повысить ставку рефинансирования.
Напротив, банковский аналитик Дик Бав предположил, что фондовый рынок в США оказался под угрозой из-за развития роботизированных систем биржевых инвестиций. Фридман же указала, что все важные решения на рынке по-прежнему принимают люди, тогда как роботы лишь выполняют поставленные ими задачи.
Глава МВФ Кристин Лагард, в свою очередь, заявила, что переживать о падении индексов не стоит. По ее словам, снижение является ожидаемой коррекцией.
На неделе, закончившейся 9 февраля, ключевой американский фондовый индекс Dow Jones обвалился сразу на 5 процентов, тогда как индекс Nasdaq опустился на 5,1 процента. За неделю Dow Jones дважды снижался более чем на 1000 очков в рамках одной сессии. Вслед за американскими снизились и котировки бирж стран Европы и Азии.
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