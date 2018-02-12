Ещё
Обвал американских рынков объяснили эмоциями
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обвал американских рынков объяснили эмоциями 

Lenta.ru 5 часов назад
Панические распродажи на мировых фондовых рынках объясняются эмоциями трейдеров, считает гендиректор биржи Nasdaq Адена Фридман. Об этом сообщает CNBC.
>> Уолл-стрит в панике
Как сказала Фридман, хорошие экономические показатели, которые выпускали американские ведомства в последние несколько недель создали среди инвесторов всеобщую уверенность в том, что Федеральная резервная система может повысить ставку рефинансирования.
Напротив, банковский аналитик Дик Бав предположил, что фондовый рынок в США оказался под угрозой из-за развития роботизированных систем биржевых инвестиций. Фридман же указала, что все важные решения на рынке по-прежнему принимают люди, тогда как роботы лишь выполняют поставленные ими задачи.
Глава МВФ Кристин Лагард, в свою очередь, заявила, что переживать о падении индексов не стоит. По ее словам, снижение является ожидаемой коррекцией.
На неделе, закончившейся 9 февраля, ключевой американский фондовый индекс Dow Jones обвалился сразу на 5 процентов, тогда как индекс Nasdaq опустился на 5,1 процента. За неделю Dow Jones дважды снижался более чем на 1000 очков в рамках одной сессии. Вслед за американскими снизились и котировки бирж стран Европы и Азии.
Lenta.ru: последние новости
Богатейший россиянин сможет содержать Россию две недели В МВФ заявили о неизбежности регулирования криптовалют Польша решила побороться с другими странами ЕС за дешевый труд украинцев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин заболел
Раскрыты обстоятельства гибели россиян в Сирии785
Грудинин обманул ЦИК
Раскрыто прошлое пролетевшего мимо Земли «корабля пришельцев»7
Запаниковали: что произошло во «Внуково»12
Видео
01:30
Панин вновь шокировал общественность
Шоу-бизнес
00:14
Запаниковали: что произошло во «Внуково»
Происшествия
01:03
Джигарханян о бывших женах: «пусть они все сдохнут»
Шоу-бизнес
00:14
Во «Внуково» объявлена аварийная тревога
Происшествия
03:47
Обвал американских рынков объяснили эмоциями
Экономика Рынки
04:09
Самбурской пришлось обратиться к врачу
Шоу-бизнес
04:48
Саакашвили выдворен с Украины
Украина В мире
04:55
Убийцей лидера «Оплота» Жилина оказался украинец
Происшествия
00:32
Боевики показали плененных «львят халифата»
Ближний Восток В мире
01:22
Саакашвили кричал во время задержания
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение