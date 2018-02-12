Обвал американских рынков объяснили эмоциями

Панические распродажи на мировых фондовых рынках объясняются эмоциями трейдеров, считает гендиректор биржи Nasdaq Адена Фридман. Об этом сообщает CNBC.

Как сказала Фридман, хорошие экономические показатели, которые выпускали американские ведомства в последние несколько недель создали среди инвесторов всеобщую уверенность в том, что Федеральная резервная система может повысить ставку рефинансирования.

Напротив, банковский аналитик Дик Бав предположил, что фондовый рынок в США оказался под угрозой из-за развития роботизированных систем биржевых инвестиций. Фридман же указала, что все важные решения на рынке по-прежнему принимают люди, тогда как роботы лишь выполняют поставленные ими задачи.

Глава МВФ Кристин Лагард , в свою очередь, заявила, что переживать о падении индексов не стоит. По ее словам, снижение является ожидаемой коррекцией.

На неделе, закончившейся 9 февраля, ключевой американский фондовый индекс Dow Jones обвалился сразу на 5 процентов, тогда как индекс Nasdaq опустился на 5,1 процента. За неделю Dow Jones дважды снижался более чем на 1000 очков в рамках одной сессии. Вслед за американскими снизились и котировки бирж стран Европы и Азии.