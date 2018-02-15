Приток капиталов в Россию установил новый рекорд

В этот раз о рекорде сообщили в УК «Альфа-Капитал». Как пояснили Business FM в управляющей компании, в январе и начале февраля приток составил 11 млрд рублей. Как это можно объяснить?

Банкиры вновь заявили о рекордном притоке средств в Россию. На этот раз об этом рассказали в УК «Альфа-Капитал». Как заявили Business FM в управляющей компании, в январе и начале февраля приток составил 11 млрд рублей. И это более чем в четыре раза превышает прошлогодний показатель. Рекордный рост инвестбанкиры связали с деофшоризацией и с усилением проверок в западных банках.

В начале недели о рекордном притоке средств состоятельных клиентов сообщали и в Сбербанке , там он вырос в три раза. О поведении клиентов УК «Альфа-Капитал» рассказывает гендиректор управляющей компании Ирина Кривошеева

Ирина Кривошеева, гендиректор управляющей компании «Альфа-Капитал»

«Чистое привлечение, то есть это притоки минус оттоки, они превысили отметку в 11 млрд рублей. Это в 4,3 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Сказывается приток средств от состоятельных клиентов. В том числе, в контексте деофшоризации на фоне определенных усилений требования со стороны западных банков, клиенты переводят средства, в том числе в инструменты доверительного управления. И важным еще направлением, сегментом является состоятельная розница. Это вложения, в том числе в паевые инвестиционные фонды и, прежде всего, в фонды облигаций. Вот идет такой переток в инструменты фондового рынка, в надежные консервативные ценные бумаги, то есть в облигации. И, в том числе, в паевые инвестиционные фонды облигаций. То есть это не что-то такое неожиданное. Это, скорее, вот такое уверенное продолжение тренда с 2017 года и просто новые рекорды».