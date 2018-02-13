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Названа самая страшная угроза для США
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Конгрессмен назвал растущий долг самой страшной угрозой для США 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: Reuters
Подготовленный администрацией президента США Дональда Трампа бюджет на 2019 финансовый год предполагает меры для сокращения трат бюджета на ближайшие 10 лет в размере 3 триллионов долларов, заявил директор административно-бюджетного управления администрации США Мик Малвейни.
Так Малвейни ответил на вопрос сенатора Боба Коркера, который заметил, что в 2028 году у США соотношение долга к ВВП будет 91%.
"Это самая страшная для США угроза и исходит она не от ИГ (запрещено в РФ), Ирана или России, а именно от растущего долга", — сказал конгрессмен.
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Одной из самых острых проблем в экономике США является увеличение внешних заимствований, которые уже вплотную подошли к 100% ВВП США (по данным некоторых крупнейших фининститутов, таких как МВФ, эта цифра уже преодолена).
"Я думаю, что бюджет содержит ответ на этот вопрос. Имейте в виду: несмотря на то что в перспективе 10 лет этого пока не видно, но этот бюджет представляет сокращение расходов на 3 триллиона долларов в течение 10 лет", — сказал Малвейни на слушаниях по бюджету в сенате США.
Правительство США запрашивает у конгресса финансирование на 2019 год в размере 3,422 триллиона долларов (21% ВВП), при этом предполагаемый дефицит бюджета должен составить 984 миллиарда долларов, или 4,7% ВВП, говорится в бюджетном предложении.
Таким образом, общий бюджет правительства, с учетом средств, которые США планируют привлечь, составит 4,4 триллиона долларов. Заимствования американского правительства через инструмент гособлигаций на ноябрь 2017 года составили 6,34 триллиона долларов.
Речь идет не об окончательных цифрах бюджетного финансирования, и эти цифры могут претерпеть значительные изменения в процессе утверждения конгрессом США.
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