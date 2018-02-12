«Газпром» пророчит Европе газовый кризис

СПГ не спасет Европу ожидает серьезный газовый кризис в недалеком будущем. В ближайшие десять лет она столкнется с дефицитом голубого топлива и резким ростом цен на него, заявил в интервью Reuters заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев.

Топ-менеджер российской монополии напомнил, что спрос на газ в Европе увеличивается, а его добыча в Нидерландах и Великобритании снижается. В то же время рост производства в Норвегии должен замедлиться после 2025 года.

По словам представителя Газпрома, компания способна поставлять западным соседям столько газа, сколько потребуется. Даже активное освоение китайского рынка не мешает монополисту наращивать долю российского газа и на западном направлении.

«Европа полностью просчиталась, когда решила, что ей не понадобится много дополнительного газа, а если он все-таки понадобится, то его можно будет получить из источников вне России. К сожалению, энергетического диалога между Россией и ЕС нет», — посетовал Медведев. По предварительным данным корпорации, в 2017 году она увеличила экспорт газа в Европу до рекордного уровня в 194 млрд кубометров, заняв 35% европейского газового рынка. В будущем доля «Газпрома» может достигнуть 40%, спрогнозировал Медведев. Но сама Европа уже сейчас должна решить, из каких источников будет черпать необходимые дополнительные объемы столь важного энергоресурса.

При этом он отметил, что даже тех объемов, которые смогут обеспечить два потенциальных новых трубопровода — «Северный поток-2» и «Турецкий поток» — не хватит для покрытия грядущего дефицита. И сжиженный природный газ не сможет компенсировать этот разрыв, поскольку его производители ориентированы на другие рынки. Поставки газа из США останутся «скромными, дорогими и в основном пойдут в Азию», да и Катар, вероятно, большую часть своих объемов отправит туда же. Дефицит не страшен

«Добыча в Европе действительно падает, падает стремительно, в основном пока за счет Нидерландов, но дальше падение продолжится за счет регионов Северного моря, куда также относится Норвегия», — сказал «Ридусу» старший аналитик по нефтегазовому сектору компании «АТОН» Александр Корнилов. Независимые аналитики признают увеличение спроса и падение добычи газа в Европе, но не согласны с тем, что она не сможет справиться с дефицитом. Другой вопрос, сколько ей за это придется заплатить.

«Поэтому действительно происходит увеличение разрыва межу собственной добычей и потребностями в газе. Вопрос лишь в том, за счет каких источников Европа будет этот пробел восполнять. Здесь возникает вопрос о рисках роста конкурентной борьбы Газпрома с альтернативными поставщиками», — добавляет эксперт. При этом потребление газа в Европе, по его словам, увеличивается как минимум по двум причинам. Первая: перераспределение баланса топливных электростанций в пользу газа, который постепенно отвоевывает у угля свои позиции, утраченные за последние пять лет. Вторая: восстановление экономики в Европе. Экономический рост тоже стимулирует потребление газа.

Конкурентное преимущество Газпрома в его гибкости и эффективности с точки зрения ценообразования. Но если цены на газ в Европе будут расти, в том числе из-за дефицита, это привлечет поставщиков СПГ, уверен эксперт.

Североамериканский сжиженный газ сейчас действительно находит свой спрос преимущественно в Латинской Америке и в странах Азии. Ближневосточный СПГ тоже пока ориентирован на азиатские рынки. Европа поставщикам неинтересна по экономическим причинам.

Но доходность азиатского рынка будет снижаться в силу того, что сейчас там ожидается серьезное увеличение предложения СПГ, исходя из существующих проектов. И если на фоне этого сокращения прибыли на азиатских рынках вырастут цены в Европе, европейский рынок станет вполне привлекательным для поставщиков СПГ, производство которого в той же Америке постепенно растет. И снова о ценах

«Газпром хочет продемонстрировать Европе, что без строительства «Северного потока — 2» и второй нитки «Турецкого потока», из Турции в Европу, другие поставщики не смогут обеспечить те объемы газа, которые может обеспечить Россия по тем же самым низким ценам», — отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В послании Газпрома главной угрозой, скорее, все-таки выступает не дефицит, а цена. И в данном случае Медведев прав, риски действительно есть. За СПГ Европе придется гораздо больше платить. Так, если сейчас средняя цена газпромовского газа для Запада составляет 220−230 долларов за тысячу кубометров, то его сжиженная альтернатива обойдется в 300−350 долларов за тысячу кубометров.