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По секрету: «То была месть мне»
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По секрету: «То была месть мне» 

Рамблер 12 февраля 2018
Фото: ТАСС
Раскрываем для вас "секреты" в подборке деловой прессы:

«Это подстава»

Основатель сети пиццерий Федор Овчинников о наркотиках в Dodo Pizza

«То была месть мне»

Юрий Лужков прыгает на критиков в свежей автобиографии

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Онлайн-кассы почти вывели из тени розницу: в прошлом году налоговики видели 1 триллион рублей выручки в месяц, сейчас — 1,5 триллиона. Сейчас у продавцов полтора миллиона онлайн-касс, к 1 июля 2019-го их будет в три раза больше — кассы придется купить даже репетиторам. В 2020-м Россия будет другой. Что изменится?

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