По секрету: «Мы будем жить в другой России» 

Раскрываем для вас "секреты" в подборке деловой прессы:
«Это подстава»
Основатель сети пиццерий Федор Овчинников о наркотиках в Dodo Pizza
«То была месть мне»
Юрий Лужков прыгает на критиков в свежей автобиографии
«Мы будем жить в другой России»
Онлайн-кассы почти вывели из тени розницу: в прошлом году налоговики видели 1 триллион рублей выручки в месяц, сейчас — 1,5 триллиона. Сейчас у продавцов полтора миллиона онлайн-касс, к 1 июля 2019-го их будет в три раза больше — кассы придется купить даже репетиторам. В 2020-м Россия будет другой. Что изменится?
«Мечтайте о недостижимом»
Антон Чиркунов, генеральный директор компании Wheely, нашёл идеальный способ мотивировать команду
Почему искусственный интеллект — это очень страшно
Искусственный интеллект скоро будет повсюду. Если вас это не пугает, наверно, вы просто не в курсе, что даже его создатели не понимают, как он работает