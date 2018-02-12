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По секрету: «Мы будем жить в другой России»
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По секрету: «Мы будем жить в другой России» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Раскрываем для вас "секреты" в подборке деловой прессы:

«Это подстава»

Основатель сети пиццерий Федор Овчинников о наркотиках в Dodo Pizza

«То была месть мне»

Юрий Лужков прыгает на критиков в свежей автобиографии

«Мы будем жить в другой России»

Онлайн-кассы почти вывели из тени розницу: в прошлом году налоговики видели 1 триллион рублей выручки в месяц, сейчас — 1,5 триллиона. Сейчас у продавцов полтора миллиона онлайн-касс, к 1 июля 2019-го их будет в три раза больше — кассы придется купить даже репетиторам. В 2020-м Россия будет другой. Что изменится?

«Мечтайте о недостижимом»

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Почему искусственный интеллект — это очень страшно

Искусственный интеллект скоро будет повсюду. Если вас это не пугает, наверно, вы просто не в курсе, что даже его создатели не понимают, как он работает
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