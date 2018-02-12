В России снижена ключевая ставка

Ключевая ставка снижена с сегодняшнего дня в России

Ключевая ставка снижена с сегодняшнего дня на 25 базисных пунктов, до 7,50% годовых. Такое решение принял совет директоров Банка России . В опубликованном в минувшую пятницу заявлении регулятор обосновал свое решение устойчиво низкой годовой инфляцией, постепенным снижением инфляционных ожиданий, ослаблением краткосрочных проинфляционных рисков, передает «Интерфакс»

По оценке Центробанка, вероятность превышения годовой инфляцией 4% в текущем году существенно снизилась. Было отмечено также смещение баланса экономических и инфляционных рисков в сторону рисков для экономики.