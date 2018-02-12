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В России снижена ключевая ставка
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Ключевая ставка снижена с сегодняшнего дня в России 

BFM.RU 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Ключевая ставка снижена с сегодняшнего дня на 25 базисных пунктов, до 7,50% годовых. Такое решение принял совет директоров Банка России. В опубликованном в минувшую пятницу заявлении регулятор обосновал свое решение устойчиво низкой годовой инфляцией, постепенным снижением инфляционных ожиданий, ослаблением краткосрочных проинфляционных рисков, передает «Интерфакс».
>> Банк России стал мягче
По оценке Центробанка, вероятность превышения годовой инфляцией 4% в текущем году существенно снизилась. Было отмечено также смещение баланса экономических и инфляционных рисков в сторону рисков для экономики.
Банк России намерен продолжать постепенно переходить от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике и допускает возможность некоторого снижения ключевой ставки в первом полугодии 2018 года.
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