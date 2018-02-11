Ещё
Украинцы оказались двигателем экономики Польши
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинцы стали вторыми в рейтинге влияния на экономику Польши 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: Peter Arkell/ Impact Photos/ Globallookpress
Трудовые мигранты из Украины оказались влиятельнее президента страны Анджея Дуды.
Работающие в Польше украинцы занимают вторую строчку в рейтинге «50 самых влиятельных людей польской экономики». При этом президент страны Анджей Дуда стал третьим. Первое место занимает премьер-министр Польши Матеуш Маровецкий.
Рейтинг составило польское издание Gazeta Prawna. Отмечается, что такой высокий показатель связан с тем, что Польша для своего экономического развития, привлекает иностранных работников.
Так, в прошлом году польские работодатели подали 1,7 миллионов заявлений о намерении трудоустроить граждан Украины.
ТК «Звезда»: последние новости
Крупные залежи серебра и золота нашли в Башкирии США попросили у России северных оленей «Газпром» спрогнозировал дефицит газа в Европе в ближайшие 10 лет
 Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта «фатальная ошибка» Запада в отношениях с РФ106
Названы условия продажи С-400 в США246
Жители Латвии захотели в СССР132
NASA показало аномальные процессы в Каспийском море
В Рио-де-Жанейро открылся карнавал54
Видео
01:34
По улицам города на Урале бегает дикая рысь
Общество
00:31
«Год жил в машине»: Панин объяснил неуплату штрафов
Шоу-бизнес
00:17
В США улица провалилась под землю
Происшествия В мире
00:54
США прокомментировали разрушение моста в Сирии
Ближний Восток В мире
00:39
Названы пострадавшие при взрыве в Петербурге
Происшествия
01:54
Названо количество погибших при крушении вертолета в Сирии
Происшествия Армия
02:16
«Соблазн был»: в Киеве объяснили нежелание воевать за Крым
Украина В мире
00:41
Хирурги сочли новый облик Родченкова фейком
В мире
00:47
Уничтожение российского Су-25 раскололо боевиков
В мире
01:55
Европу пугают новой «военной игрушкой» Путина
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение