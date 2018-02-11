Украинцы оказались двигателем экономики Польши

Украинцы стали вторыми в рейтинге влияния на экономику Польши

Трудовые мигранты из Украины оказались влиятельнее президента страны Анджея Дуды

Работающие в Польше украинцы занимают вторую строчку в рейтинге «50 самых влиятельных людей польской экономики». При этом президент страны Анджей Дуда стал третьим. Первое место занимает премьер-министр Польши Матеуш Маровецкий.

Рейтинг составило польское издание Gazeta Prawna. Отмечается, что такой высокий показатель связан с тем, что Польша для своего экономического развития, привлекает иностранных работников.

Так, в прошлом году польские работодатели подали 1,7 миллионов заявлений о намерении трудоустроить граждан Украины.