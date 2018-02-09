Россия захотела избавиться от господства доллара

>> Рубль отреагировал на решение ЦБ «Нам, конечно, нужно искать альтернативы, потому что сила Америки в финансовой сфере исходит из господства доллара. Сегодня понятно, что большая половина расчетов, да и накоплений, происходит именно долларах. Нам нужно искать альтернативу, мы давно уже призывали и начали работать в национальных валютах», — заявил Костин студентам.

«Доллар должен перестать быть господствующим, и тогда во многом вот этот кнут, который используют американцы в виде доллара, уже не будет так серьезно воздействовать на мировую финансовую систему», — отметил он. По мнению главы ВТБ достойная альтернатива доллару США — это китайский юань. Рубль же можно было бы использовать для расчетов с некоторыми странами, полагает Костин.

Глава госбанка также затронул тему санкций: по его мнению, ограничения со стороны западных стран незаконны и нарушают всевозможные соглашения о сотрудничестве. При этом он убежден, что «санкции должны себя изжить».