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Россия захотела избавиться от господства доллара
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Россия захотела избавиться от господства доллара 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Глава государственного банка ВТБ Андрей Костин считает необходимым бороться с господством доллара США в финансовой сфере. Об этом Костин сказал в рамках зимней школы Высшей школы экономики, передает ТАСС.
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«Нам, конечно, нужно искать альтернативы, потому что сила Америки в финансовой сфере исходит из господства доллара. Сегодня понятно, что большая половина расчетов, да и накоплений, происходит именно долларах. Нам нужно искать альтернативу, мы давно уже призывали и начали работать в национальных валютах», — заявил Костин студентам.
По мнению главы ВТБ достойная альтернатива доллару США — это китайский юань. Рубль же можно было бы использовать для расчетов с некоторыми странами, полагает Костин.
«Доллар должен перестать быть господствующим, и тогда во многом вот этот кнут, который используют американцы в виде доллара, уже не будет так серьезно воздействовать на мировую финансовую систему», — отметил он.
Глава госбанка также затронул тему санкций: по его мнению, ограничения со стороны западных стран незаконны и нарушают всевозможные соглашения о сотрудничестве. При этом он убежден, что «санкции должны себя изжить».
Шаг к снижению влияния доллара на мировую торговлю намерен сделать и Китай, где с 26 марта будут запущены торги фьючерсными контрактами на поставку нефти. Эксперты полагают, что это может стать поворотным моментом укрепления юаня и ослабления позиций доллара.
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