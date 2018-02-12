Налоговый маневр ударит по кошелькам россиян

Глава Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов Алексей Кудрин рассказал, что в правительстве сейчас рассматривают вариант налогового маневра с повышением НДС с 18-и до 21 процента. Об этом сообщает ТАСС.

Кудрин добавил, что этот маневр также предусматривает снижение страховых взносов с 36-и до 21 процента.

Это предложение появилось как альтернатива программе 22/22: повышение НДС до 22 процентов и сокращение страховых взносов до 22 процентов для облегчения легализации зарплат.

«Сейчас обсуждается вариант 21/21. Минфин против, так как считает, что на этом эффекте мы теряем, а на 22/22 потерь, вроде бы, нет», — рассказал Кудрин.

Сам Кудрин «пока не спешит» поддерживать маневр, так как теневой сектор быстро сократиться не сможет, а налоговая нагрузка на отрасли при этом «сильно перераспределится».

Загрузка… Ранее глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что программу 22/22 не поддержали в Минтруда , хотя «с точки зрения финансов предложения безупречны». Окончательное решение о налоговом маневре должно быть принято весной 2018 года.