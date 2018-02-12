Глава Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов Алексей Кудрин рассказал, что в правительстве сейчас рассматривают вариант налогового маневра с повышением НДС с 18-и до 21 процента. Об этом сообщает ТАСС.
Кудрин добавил, что этот маневр также предусматривает снижение страховых взносов с 36-и до 21 процента.
Это предложение появилось как альтернатива программе 22/22: повышение НДС до 22 процентов и сокращение страховых взносов до 22 процентов для облегчения легализации зарплат.
«Сейчас обсуждается вариант 21/21. Минфин против, так как считает, что на этом эффекте мы теряем, а на 22/22 потерь, вроде бы, нет», — рассказал Кудрин.
Сам Кудрин «пока не спешит» поддерживать маневр, так как теневой сектор быстро сократиться не сможет, а налоговая нагрузка на отрасли при этом «сильно перераспределится».
Ранее глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что программу 22/22 не поддержали в Минтруда, хотя «с точки зрения финансов предложения безупречны». Окончательное решение о налоговом маневре должно быть принято весной 2018 года.
Эксперты, опрошенные "Московским комсомольцем", считают, что налоговый маневр ударит по кошелькам россиян. Генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов отмечает, что реальные доходы россиян и так снижаются три года подряд. Первый заместитель директора Института актуальной экономики Иван Антропов объясняет, что повышение НДС приведет к росту розничных цен и снижению спроса. По мнению Антропова, "компенсировать снижение налогов и сборов нужно не повышением других, а общим ростом экономики, созданием условий для легального ведения бизнеса".