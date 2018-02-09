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Путин анонсировал масштабную зачистку
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Путин анонсировал зачистку всего, что мешает экономике двигаться вперед 

Ведомости 5 часов назад
Президент Владимир Путин заявил, что что российские власти настроены провести зачистку всего, что мешает экономике двигаться вперед. Об этом глава государства заявил на съезде РСПП, передает ТАСС. По словам президента, правительству понятен набор мер по развитию экономики и привлечению инвестиций.
«И правительство в целом, и Минэкономразвития, Центробанк еще поработают как следует с объединениями, с крупными предприятиями отдельными, с объединениями среднего и малого бизнеса. У нас настрой очень серьезный, решительный», — отметил российский лидер.
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Помимо этого президент также заявил, что он «содержательные» встречи с представителями бизнеса необходимо проводить чаще. «Надо будет это исправить», — сказал он.
31 января Путин встречался с представителями французского бизнеса. На встрече он призвал совладельца «Новатэка» Геннадия Тимченко не бояться говорить о поставках российского газа в Европу и США.
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 Ещё 11 источников 
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