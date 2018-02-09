Путин анонсировал масштабную зачистку

Путин анонсировал зачистку всего, что мешает экономике двигаться вперед

«И правительство в целом, и Минэкономразвития, Центробанк еще поработают как следует с объединениями, с крупными предприятиями отдельными, с объединениями среднего и малого бизнеса. У нас настрой очень серьезный, решительный», — отметил российский лидер. Президент Владимир Путин заявил, что что российские власти настроены провести зачистку всего, что мешает экономике двигаться вперед. Об этом глава государства заявил на съезде РСПП , передает ТАСС . По словам президента, правительству понятен набор мер по развитию экономики и привлечению инвестиций.

Помимо этого президент также заявил, что он «содержательные» встречи с представителями бизнеса необходимо проводить чаще. «Надо будет это исправить», — сказал он.