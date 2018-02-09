Банк России стал мягче: ключевая ставка снижена

На первом заседании совета директоров в 2018 году Банк России снизил ключевую ставку на 25 пунктов. Теперь ставка составляет 7,5% годовых. Учитывая обвал американского рынка, консерватизм ЦБ в принятии этого решения понятен, комментируют эксперты, надеясь, что в ближайшее время регулятор все же будет еще активнее снижать ставку. Это необходимо для того, чтобы стимулировать экономический рост. Банк России фиксирует замедление экономической активности.

«В январе 2018 года снизились годовые темпы роста потребительских цен по всем основным группам товаров и услуг. Продовольственная инфляция замедлилась до 0,7%, инфляция на непродовольственном рынке снизилась до 2,6%, темпы роста цен на услуги составили 3,9%. Большинство показателей годовой инфляции, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся ниже 4%», — пишет ЦБ в релизе. Совет директоров Банка России 9 февраля принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,5% годовых, говорится в релизе на сайте Банка России. Свое решение регулятор объясняет инфляцией на «устойчиво низком уровне».

Регулятор отмечает не только снижение инфляции, но и уменьшение инфляционных ожиданий. Впрочем, этот показатель остается «неустойчивым и неравномерным», тут же уточняет регулятор.

«Во-первых, усиление структурного дефицита трудовых ресурсов может привести к значимому отставанию темпов роста производительности труда от роста заработной платы. Во-вторых, источником инфляционного давления может стать изменение модели поведения домашних хозяйств, связанное с существенным снижением склонности к сбережению», — пишет регулятор о проинфляционных рисках в среднесрочной перспективе. Разогнать инфляцию, по мнению ЦБ, также может «развитие ситуации на рынке труда» и «возможные изменения в потребительском поведении».

«Краткосрочные проинфляционные риски ослабли. В связи с этим баланс экономических и инфляционных рисков несколько сместился в сторону рисков для экономики. Усилилась неопределенность в отношении конъюнктуры глобальных финансовых рынков. Вероятность превышения годовой инфляцией 4% в текущем году существенно снизилась. В этих условиях Банк России продолжит снижение ключевой ставки и допускает завершение перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году», — пишет ЦБ. Однако, судя по релизу, в целом Банк России в ближайшее время больше тревожится за экономический рост, чем за инфляцию.

В последнем квартале 2017 года произошло «замедление экономической активности, однако остается некоторая неопределенность в оценке причин этого замедления, в том числе роли временных факторов», отмечает регулятор.

«Девальвационные риски, связанные с внешними факторами, ослабли, поэтому не исключаем, что перейдем, будем переходить к нейтральной ДКП чуть быстрее, чем предполагали раньше», — заявляла Набиуллина, напомнив, что уровень нейтральной ставки при инфляции вблизи 4% составляет 6-7%. О смягчении ДКП ЦБ говорит не впервые. На прошлой неделе глава Банка России Эльвира Набиуллина уже говорила, что ЦБ «видит пространство для смягчения ДКП».

В прошлом году ЦБ шесть раз снижал ставку. При этом особенно аналитикам запомнилось последнее в 2017 году заседание совета директор ЦБ. 15 декабря Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 пунктов — с 8,25 до 7,75% годовых. Таким образом, ЦБ преподнес «сюрприз» рынку: все опрошенные аналитики предсказывали более «мягкое» снижение ставки.

При этом консерватизм ЦБ на первом в 2018 году заседании совета директоров опрошенные «Газетой.Ru» аналитики понимают и разделяют.

С одной стороны, учитывая новые рекорды инфляции, Банк России мог бы решиться на более смелый шаг. Кроме того, что инфляция замедлилась до 2,2%, ранее стало известно, что санкции против российского госдолга а Америке, скорее всего, вводить не будут.

Поскольку вложения иностранных инвесторов в российские облигации федерального займа составляют 32,1% (на 1 декабря 2017 года, по данным ЦБ, вложения нерезидентов в ОФЗ составляли 2,183 трлн руб. — ред.), эксперты ранее опасались, что вывод этой суммы из российских активов приведет к росту курса доллара до 65 рублей за американскую валюту. Однако в прошлую пятницу чиновники из Минфина США в специальном докладе отметили, что ограничения на вложения в ОФЗ ударят не только по России, но и по США, а также несут большие риски для инвесторов.

Однако инфляция почти в два раза ниже таргета ЦБ, составляющего 4%, и то, что инвесторы смогут продолжать спокойно вкладывать в российские ОФЗ, перечеркнул обвал на фондовом рынке США. На этой неделе американский рынок уже дважды испытывал панические настроения инвесторов. В итоге Dow Jones и S&P 500 упали на 10% с конца января.

При этом эксперты надеются, что ЦБ перейдет к «нейтрально» денежно-кредитной политике уже через пару заседаний совета директоров, а не в конце этого года. По словам директора аналитического департамента компании «Локо-Инвест» Кирилла Тремасова, российская экономика по сути находится в состоянии рецессии.

Более активное снижение ключевой ставки сделает кредиты более дешевыми, а это в свою очередь подхлестнет экономический рост, комментирует Евгений Волков , начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка

Поскольку решение ЦБ о снижении ставки на 25 пунктов было заложено уже рынком, то на курс российской валюты это вряд ли отразится, говорят эксперты. При этом опрошенные «Газетой.Ru» аналитики сейчас высказывают точку зрения, что рынки продолжат снижаться весь февраль. В этой ситуации все внимание инвесторов будет приковано к американским активам, отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко