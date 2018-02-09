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ЦБ снизил ключевую ставку
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ЦБ снизил ключевую ставку до 7,5% 

Rambler News Service 7 часов назад
Фото: ТАСС
Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 7,5% годовых, следует из сообщения по итогам заседания совета директоров регулятора 9 февраля.
Ранее Аналитики Sberbank CIB Николай Минко и Том Левинсон прогнозировали снижение ключевой ставки на 25 базисных пунктов до 7,5%: «Поскольку темпы инфляции в январе остались ниже целевого уровня (не исключено даже, что они опустились ниже 2,5%), мы ожидаем снижения ставки ЦБ на 25 б. п. до 7,50%. На наш взгляд, в дальнейшем до конца 2018 года ставка может быть снижена еще на 100 б. п.».
Опрошенные Рейтер аналитики также ожидали снижения ставки до 7,5%. Консенсус-прогноз предполагает замедление годовой инфляции в январе до 2,3% с 2,5% на конец года.
По данным Росстата, в январе инфляция в России составила 2,2% в годовом выражении. Целевой ориентир ЦБ по инфляции остается на уровне 4%.
В ноябре 2017 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в течение одного-двух лет регулятор планирует прийти к равновесному уровню ключевой ставки на уровне в 6-7%.
«Потому что есть и проинфляционные факторы, и есть фактор высоких инфляционных ожиданий, мы будем снижать ключевую ставку постепенно. Мы рассчитываем перейти к равновесному уровню ключевой ставки, оцениваем его в 6-7% годовых, в течение одного-двух лет», — сказала Набиуллина.
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