Госдума приняла законы об амнистии капитала

Госдума приняла пакет законов об амнистии капитала в 2018-2019 годах

Госдума приняла пакет из трех законов о проведении в 2018–2019 годах второго этапа амнистии капитала.

О проведении в 2018 году амнистии капиталов объявил в самом конце прошлого года президент РФ Владимир Путин . Первый этап амнистии капитала прошел с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года. Тогда граждане могли задекларировать свое зарубежное имущество и компании и избежать налоговых претензий.

Павлом Крашенинниковым, Анатолием Аксаковым и Законы, проекты которых внесены депутатами Андреем Макаровым Алексеем Диденко , устанавливают срок второго этапа амнистии капиталов с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года. Причем для тех, кто подаст декларации на втором этапе, сохраняется тот же объем гарантий, который предоставлялся в ходе первого этапа.

Декларанты в ходе второго этапа смогут указать в декларации счета (вклады) в зарубежных банках, которые не только были открыты по состоянию на 1 января 2018 года, но и закрыты на дату представления декларации. Правда, при условии, что такие закрытые счета открывались до 1 января 2018 года. Лица, подававшие декларацию в ходе первого этапа амнистии капиталов, смогут повторно представить ее и в ходе второго этапа, по выбору — в любой налоговый орган или в центральный аппарат ФНС России.

Предельные сроки ликвидации контролируемых иностранных компаний (КИК) продлеваются до 1 марта 2019 года. До этой даты продлеваются и сроки, в течение которых ликвидируемая КИК не признается налоговым резидентом РФ, а в ее доходы и расходы не включаются доходы и расходы от реализации активов контролирующему лицу такой компании. От НДФЛ освобождаются любые доходы в денежной и натуральной форме, которые получает контролирующее КИК физическое лицо при ликвидации КИК, если ее ликвидация завершена до 1 марта 2019 года.