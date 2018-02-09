ЦБ отозвал лицензию у московского банка

ЦБ отозвал лицензию у банка «Финансово-промышленный капитал»

Банк России неоднократно применял в отношении банка ФПК меры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения.

Банк России неоднократно устанавливал в деятельности банка нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

"Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены признаки проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России", — отмечается в сообщении.

Банк является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем, по которому вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.