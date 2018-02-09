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ЦБ отозвал лицензию у московского банка
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ЦБ отозвал лицензию у банка «Финансово-промышленный капитал» 

Прайм 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Центральный банк Российской Федерации с 9 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Финансово-промышленный капитал", сообщает пресс-служба регулятора в пятницу.
Банк России неоднократно применял в отношении банка ФПК меры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения.
Банк России неоднократно устанавливал в деятельности банка нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
"Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены признаки проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России", — отмечается в сообщении.
Банк является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем, по которому вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.
По данным БИР Аналитик, на 1 января текущего года банк занимал 293 место в банковской системе РФ с активами в размере 5,2 млрд рублей, собственные средства составляли 1,18 млрд рублей, вклады населения — 678,1 млн рублей.
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