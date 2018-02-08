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Oracle отвернулась от российских нефтяников
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Компания Oracle ограничила работу с российскими нефтяниками 

Ведомости 5 часов назад
Фото: Reuters
Американский производитель программного обеспечения Oracle предупредил российские нефтяные компании об ужесточении санкционных требований к сотрудничеству с ними. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо корпорации от 12 января. В приложенном к письму списке значатся 283 компании, включая структуры «Газпрома», «Роснефти», Лукойла и «Сургутнефтегаза», если доля последних превышает 33% или они имеют большинство прав голоса.
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В письме сообщается о запрете американских властей на сделки, связанные с технологиями глубоководной и арктической шельфовой разведки, если в них вовлечены компании из директивы №4 секторальных санкций США от 12 сентября 2014 г. С 31 октября 2017 г. эта директива стала распространяться на все, а не только шельфовые проекты российских компаний. Под запрет попадают проекты, стартовавшие с 29 января 2018 г. Не допускается возобновление, изменение или продление действующих контрактов. Исключение сделано для сферы финансовых услуг.
Российские нефтяники все еще сильно зависят от американского ПО. Так, для управления добывающими проектами они используют Oracle Primavera. Один из собеседников издания в российском ТЭКе отметил, что полный запрет на ПО от Oracle нанесет отрасли большой ущерб. Ограничения возложены в основном на дистрибуторов. «И вендор, и дистрибуторы, и реселлеры работают в тесном контакте в каждом санкционном случае. Зачастую удается найти варианты, которые удовлетворяют все стороны процесса как юридически, так и экономически. Проще говоря, работа не остановилась, паники нет», заверил издание вовлеченный в процесс собеседник.
С американскими системами работают и российские федеральные ведомства. Так, на системах управления базами данных Microsoft осенью 2017 г. работали 38,6%, Oracle — 25,4%. Российские аналоги применяют лишь 2,9%. В сентябре софт Oracle за 480 млн руб. закупила Москва.
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