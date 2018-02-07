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ЕС запросил консультации с РФ по поводу свинины
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ЕС запросил в ВТО консультации с Россией по свинине 

Деловая газета «Взгляд» 9 часов назад
Фото: ТАСС
Евросоюз запросил проведение консультаций с Россией в рамках Всемирной торговой организации по спору о поставках свинины, сообщила пресс-служба ВТО.
В Брюсселе считают, что российские меры, затрагивающие импорт живых свиней и свиноводческой продукции из стран ЕС, якобы не соответствуют правилам ВТО, так как Россия сохраняет запрет на импорт вопреки решению, ранее принятому Органом ВТО по разрешению споров (ОРС). В Москве с такой интерпретацией ситуации не согласны, передает ТАСС.
В ЕС надеются, что встречный запрос даст возможность привлечь внимание в организации к позиции Брюсселя, представив Евросоюз в роли пострадавшего. Ответ на этот запрос Россия должна дать в течение 10 дней. В случае положительного ответа стороны должны будут приступить к консультациям в 30-дневный срок. Если в течение 60 дней согласие не будет достигнуто, то следующим шагом может стать учреждение панели арбитров ВТО.
Напомним, в конце января Россия также запросила консультации с ЕС в ВТО по свинине.
Ранее стало известно, что ЕС может пойти на принятие «ответных мер» в отношении России, если спор по свинине не будет разрешен в рамках ВТО. До этого сообщалось, что Брюссель планирует взыскивать с России 1,39 млрд евро в год из-за ограничения импорта свинины.
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