ЕС запросил консультации с РФ по поводу свинины

ЕС запросил в ВТО консультации с Россией по свинине

В Брюсселе считают, что российские меры, затрагивающие импорт живых свиней и свиноводческой продукции из стран ЕС, якобы не соответствуют правилам ВТО, так как Россия сохраняет запрет на импорт вопреки решению, ранее принятому Органом ВТО по разрешению споров (ОРС). В Москве с такой интерпретацией ситуации не согласны, передает ТАСС

В ЕС надеются, что встречный запрос даст возможность привлечь внимание в организации к позиции Брюсселя, представив Евросоюз в роли пострадавшего. Ответ на этот запрос Россия должна дать в течение 10 дней. В случае положительного ответа стороны должны будут приступить к консультациям в 30-дневный срок. Если в течение 60 дней согласие не будет достигнуто, то следующим шагом может стать учреждение панели арбитров ВТО.

Напомним, в конце января Россия также запросила консультации с ЕС в ВТО по свинине.

Ранее стало известно, что ЕС может пойти на принятие «ответных мер» в отношении России, если спор по свинине не будет разрешен в рамках ВТО. До этого сообщалось, что Брюссель планирует взыскивать с России 1,39 млрд евро в год из-за ограничения импорта свинины.