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Курс биткоина перешёл к росту
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Курс биткоина перешёл к росту после падения 

RT на русском 7 февраля 2018
Фото: ТАСС
Об этом свидетельствуют данные биржи Coinmarketcap.
По данным на 18:27, курс биткоина вырос на 15,06% — до $8,2 тыс.
Блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в беседе с НСН рассказал о ситуации с биткоинами.
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