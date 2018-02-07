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Курс биткоина перешёл к росту
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Курс биткоина перешёл к росту после падения
RT на русском
7 февраля 2018
Фото:
ТАСС
Комментарии
Об этом свидетельствуют данные биржи Coinmarketcap.
По данным на 18:27, курс биткоина вырос на 15,06% — до $8,2 тыс.
Блокчейн-консультант и исследователь криптовалют
Денис Смирнов
в беседе с НСН рассказал о ситуации с биткоинами.
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