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Из украинцев «выкачиваются деньги» с помощью газа
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На Украине рассказали, как из населения выкачиваются деньги с помощью газа 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: ТАСС
Сопредседатель украинской фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко в эфире телеканала "112 Украина" рассказал о двойной "накрутке" правительства на реальную стоимость газа для жителей страны.
Ранее Бойко занимал должности руководителя НАК "Нафтогаз Украины", министра топлива и энергетики, вице-премьера.
По мнению политика, украинцы смогут платить за газ в два раза меньше, если объем газа из России разбавить голубым топливом собственной добычи. Бойко уверен, что высокие цены обусловлены "накруткой", которую в корыстных целях "придумало предыдущее правительство и подхватило сегодняшнее".
"Население должно платить не семь тысяч, которые сейчас предлагаются, а максимум три — три с половиной. Потому что есть себестоимость газа — это восемьсот гривен, есть налоги, зарплата работающих, инвестиционная составляющая, и вот это все вместе примерно три — три с половиной тысячи", — отметил он.
С 2014 года на Украине в рамках сотрудничества с МВФ происходило неоднократное повышение цены на газ для населения, в связи с чем росли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Стоимость тысячи кубометров газа для населения с 725 гривен в 2013 году выросла до 6,879 тысячи гривен (с 28 до 266 долларов) в 2016 году, или в 9,5 раза.
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