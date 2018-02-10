Из украинцев «выкачиваются деньги» с помощью газа

"Население должно платить не семь тысяч, которые сейчас предлагаются, а максимум три — три с половиной. Потому что есть себестоимость газа — это восемьсот гривен, есть налоги, зарплата работающих, инвестиционная составляющая, и вот это все вместе примерно три — три с половиной тысячи", — отметил он.

По мнению политика, украинцы смогут платить за газ в два раза меньше, если объем газа из России разбавить голубым топливом собственной добычи. Бойко уверен, что высокие цены обусловлены "накруткой", которую в корыстных целях "придумало предыдущее правительство и подхватило сегодняшнее".