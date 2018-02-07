В ЦБ считают, что через год банки будут предоставлять 90% услуг удаленно

"Мы предполагаем, что за счет внедрения новых технологий и новых инфраструктурных решений мы дадим возможность нам всем как потребителям пользоваться дистанционными услугами, наиболее распространенными в электронном виде в 90% случаев", — сказала Скоробогатова. Банк России считает, что в 2019 году около 90% банковских услуг в РФ будут предоставляться потребителям удаленно, сообщила на встрече с журналистами первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова

В презентации первого зампреда ЦБ отмечается, что доля в 90% видов продуктов и услуг, доступных клиентам — физическим лицам через дистанционные каналы продаж, будет достигнута в 2019 году. В материалах сообщается, что в настоящее время эта доля равна 66%.

"Мы в рамках основных направлений предполагаем реализовывать конкретные инфраструктурные решения, мы безусловно определили для себя KPI. Как регулятор мы бы хотели перейти на электронный документооборот по кредитным организациям в 2018 году на 50%, в 2019 году — на 80%. Соответственно, некредитные финансовые организации: в 2018 году — 80%, в 2019 — 90%. В принципе, для нас в 2020 году есть планка дойти до 100%, чтобы мы действительно исключили бумажные носители", — подчеркнула первый зампред ЦБ. Одним из инфраструктурных решений, которые ЦБ планирует внедрить, является переход на электронный документооборот.

"Это очень амбициозные цифры, они достаточно высокие, но мы считаем, что мы способны достичь этих KPI", — заключила Скоробогатова.