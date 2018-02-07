Кудрин считает повышение пенсионного возраста неизбежным

"Демография — старение населения. Если в 70-м году (1970-м — ред.) было 3,7 работающих на одного пенсионера, то сейчас к 2019 году это примерно 2 человека и дальше будет уменьшаться", — сказал Кудрин. "У нас получается, что относительно средней заработной платы средняя пенсия начинает снижаться, сегодня она составляет примерно 33-34%, то есть человек, выходящий на пенсию, сразу переходит на треть содержания", — отметил он. Россия стоит перед серьезным демографическим вызовом и без повышения пенсионного возраста не обойтись, заявил экс-министр финансов РФ, глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин , выступая на всероссийском конкурсе "Лидеры России".

Россия стоит перед мировым вызовом — государство должно обеспечивать минимум 40% уровня пенсии от зарплаты, а с учетом добровольных накопительных программ это должно быть до 70% как в Британии, Германии Италии, сказал он.

"Мы должны эту программу также наметить, через 10, 15, 20 лет мы должны выйти на эти параметры. Но в том числе и повышение пенсионного возраста — без этого не обойтись. Сегодня мы ставим задачу — в ближайшие лет 6 примерно с 72 лет продолжительности жизни уйти на 76-78, а дальше это должно быть 80, уровень развитых стран", — заявил Кудрин.