Названы решившие вернуться в Россию бизнесмены

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Титов назвал имена желающих вернуться в Россию бизнесменов 

RB.ru 8 часов назад
Бизнес-омбудсмен и кандидат в президенты России Борис Титов перечислил имена российский бизнесменов, которые живут в Великобритании и хотят вернуться в Россию. Об этом пишет РБК.
>> Список бизнесменов из Лондона поступил в Кремль
В список попали: бывший замглавы Минсельхоза Алексей Бажанов, директор Подшипникового завода №6 Константин Капчук, бизнесмен Алексей Шматко, Леонид Кураев, совладелец холдинга «Марта» Георгий Трефилов.
Издание указывает, что Титов продолжает оглашать имена из списка.
Встреча с бизнесменами прошла в Лондоне 3 февраля. На ней присутствовало 25 человек, в том числе бывший совладелец банка «Траст» Илья Юров, основатель холдинга «Марта» Георгий Трефилов, бывший первый вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов, экс-управделами ЮКОС-ЭП Рамиль Бурганов, один из основателей Mr. Doors Максим Валецкий, соратник Алексея Навального и экс-топ-менеджер «Альфа-Групп» Владимир Ашурков, бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин и бизнесмен Алексей Шматко.
4 февраля сообщалось, что Титов передал президенту России Владимиру Путину список скрывающихся за рубежом предпринимателей, которые хотят вернуться в России. В него якобы попало более 10 человек.
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