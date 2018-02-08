Европе пригрозили штрафом за срыв «Северного потока-2»

Компания Nord Stream 2 AG, оператор трубопровода «Северный поток-2», потребует компенсации в случае изменения газового законодательства Евросоюза . Об этом заявил исполнительный директор компании Маттиас Варниг в интервью немецкому журналу WirtschaftsWoche.

По его словам, в строительство газопровода уже вложено около пяти миллиардов евро. Эти инвестиции делали, опираясь на действующую газовую директиву ЕС.

Разработанные Европейской комиссией в конце 2017 года поправки в газовую директиву предусматривают распространение норм энергетического законодательства ЕС на газопроводы из стран, не входящих в объединение. Поправки могут принять до конца 2018 года.

Газовая директива должна распространить действие третьего энергетического пакета Евросоюза на проект «Северный поток-2». Энергопакет направлен на либерализацию рынка электроэнергии и газа в Евросоюзе. С помощью этого документа ЕС надеется ограничить для компаний-экспортеров топлива право владения и управления трубопроводами. Еврокомиссия добивается раздела бизнеса по продаже и транспортировке газа.

Nord Stream 2 AG 31 января сообщила, что Германия разрешила строительство «Северного потока-2» в территориальных водах страны.