Российская промышленность села на импортную иглу

Зависимость российской промышленности от импорта растет, и это может стать серьезной проблемой для экономики.

Политика импортозамещения с треском провалилась. С 2015 года зависимость российской промышленности от импорта ничуть не уменьшилась, более того, она возросла до 92−93%, подсчитали в РАНХиГС. Нечем замещать

Особенно печальна ситуация с оборудованием. Если три года назад 30% предприятий выражали готовность сократить или полностью свернуть закупки за рубежом машин, станков и технологических решений, то к 2017 году таких осталось лишь 7%. Не многим лучше обстоят дела с сырьем. В 2015 году о попытке перейти на отечественные аналоги говорили 22% опрошенных руководителей, а в прошлом году их доля сократилась до 8%.

В основном проблема заключается в том, что российских аналогов просто нет, причем любого качества, говорится в февральском мониторинге академии. За три года картина если и изменилась, то, скорее, в худшую сторону. В январе 2015 года об их отсутствии говорили 62% предприятий, в июле 2017 года — уже 69%.

Само качество занимает второе место среди факторов, препятствующих замещению импорта. Количество руководителей, которых не устраивает то, что предлагают российские производители, выросло с 35 до 37%. Еще порядка 10% предприятий жалуются на завышенные цены.

По данным ФТС, за январь-ноябрь 2017-го года закупки за рубежом машин и оборудования подскочили на 28%, а их доля в общем объеме импорта из стран дальнего зарубежья достигла 51%, передает Finanz.ru

«Для этого необходимы большие инвестиции, разработка собственных технологий. Об этом много говорится. В связи с развитием технологий во всем мире, появляется много нового оборудования, возникают производства с использованием нового сырья. Поэтому и возрастает доля импорта», — пояснил он «Ридусу». Одна из причин провала политики импортозамещения — отсутствие технологий и невозможность быстро наладить производство нового оборудования, считает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал

То есть, получается своего рода цепная реакция. Из-за отсутствия или неудовлетворительного качества отечественных аналогов российские компании вынуждены закупать импортное оборудование. Но это влечет за собой необходимость приобретать адекватное ему сырье и материалы, которые, опять же, в России не производятся. Слишком крепкий рубль

«Импортозамещение происходит не от хорошей жизни, — напоминает вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский. — Оно происходит, когда экономика падает, предприятия не могут позволить себе современную западную технику и технологии, и внедряют что-то отечественное, что обычно отстает от западных аналогов. А в прошлом году у нас экономика начала расти, потребительский спрос немного увеличился, достаточно стабильный был курс рубля. Предприятия почувствовали себя лучше, у них выросли доходы, и сейчас они просто могут себе позволить закупать оборудование за рубежом». Еще одна причина роста зависимости от импорта — укрепление рубля, которое наблюдалось в прошлом году, и улучшение макроэкономической ситуации в целом. Это делает зарубежные закупки более выгодными по соотношению цена-качество.

Главным фактором такого благополучия, очевидно, стал рост цен на нефть в результате соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи. Эксперт отмечает, что в России всегда присутствует взаимосвязь между увеличением стоимости черного золота и улучшением макроэкономической ситуации. И как только это происходит, тут же начинает расти импорт. Плюс дешевые кредиты

«Мы видим, насколько кардинально разнятся процентные ставки по кредитам. Если китайский производитель может взять кредит под 5−7% под поставку оборудования в Россию, естественно, он предлагает и гораздо более конкурентные цены и условия этой поставки», — замечает профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов. Помогает росту импорта и государственная политика тех стран, откуда поступает в Россию эта продукция. В частности, поддержка ориентированных на экспорт производителей дешевыми кредитами.

«В последний год для некоторых эксклюзивных крупных компаний, может быть, это стало однозначной цифрой, но для среднего и тем более мелкого бизнеса, если вообще кредит доступен, он измеряется 15−25%, что, по сути, является запретительным уровнем и не стимулирует компании к дальнейшему развитию», — добавляет экономист. Если завтра отказ По его словам, в Европе крупные производители могут позволить себе привлечь кредит под 1−3%, а в России до недавнего времени проценты по кредиту измерялись двузначными цифрами.

«В случае чего, в кротчайшие сроки не удастся заменить все это на отечественные аналоги», — предупреждает Сигал. Зависимость от импорта мешает развитию соответствующих секторов внутреннего производства. И это может стать серьезной проблемой для экономики в случае девальвации рубля или отказа зарубежных компаний продавать российским предприятиям оборудование и сырье.

«Если бы мы были уверены, что текущий курс рубля будет стабилен относительно долгий период времени, его, конечно же, можно было бы использовать как окно возможностей для создания некоей промышленной базы внутри России на основе иностранных технологий. Но мы-то понимаем, что, скорее всего, этот курс, к сожалению, ослабнет в 2018 году и существенно», — говорит Ордов. Эксперты напоминают, что именно машиностроение стало главным якорем, который своим падением затормозил общий рост экономики в прошлом году: вместо ожидаемых правительством 2,5% она поднялась лишь на 1,5%.

Инвесторы тоже это понимают, и не спешат вкладываться в подобные проекты. Поэтому никакого развития промышленного машиностроения в России не происходит.