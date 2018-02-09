Теневая экономика Украины обогнала российскую

На теневую экономику Украины приходится около 44,8 процента ВВП. Об этом свидетельствует доклад Международного валютного фонда (МВФ), подготовленный экономистами Леандро Мединой из африканского департамента фонда и Фридрихом Шнейдером из Университета Кеплера.

Экономисты проанализировали теневой сектор экономики в период с 1991 года по 2015 год, средний уровень составил 44,8 процента ВВП. Пик пришелся на 1998 год, когда в тени находилось 57 процентов экономики, минимальное значение приходится на первый год анализа — в 1991 году экономисты оценили теневую экономику в 38,96 процента ВВП.

Для подсчета теневой экономики исследователи использовали подходы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В частности, в анализ попали криминальная деятельность, так называемое «статистическое подполье» — де-юре законную, но на деле невозможную вычислить статистикой деятельность, самозанятость — то есть домашнее производство ради собственных нужд, а также классические методы ухода от уплаты налогов.

Доля теневой экономики в России составляет 33,7 процентов ВВП — это уровень развитых стран Африки и Пакистана, в Европе аналогичный уровень теневой экономики наблюдается только в Румынии и Болгарии. В развитых странах, например, США, Японии и Швейцарии в тени находится не более 7 процентов ВВП стран.