Италия готовит «газовый переворот»

Италию хотят сделать крупнейшим газовым хабом Европы

Итальянский газовый оператор Snam SpA собирается сделать Италию крупнейшим газовым хабом Европы, сообщает «Эксперт» со ссылкой на Bloomberg

Глава компании Марко Альвера считает, что Италия выгодно расположена географически, чтобы выступать в качестве европейского хаба, и к тому же уже является одним из самых масштабных рынков природного газа в мире.

По мнению Алверы, проект повысит энергетическую безопасность Европы. Смещение центра рынка к югу экономически более выгодно для потребителей континентальной Европы.

Пока эксперты относятся к идее Snam SpA с осторожностью. Они считают, что пока страна слишком зависима от российского газа.

Проект Snam SpA включает в себя создание мощностей для обеспечения реверсивных потоков газа на двух британских интерконнекторах: первый в Грисе на границе со Швейцарией, второй в Тавризио на границе с Австрией и Гориции на границе со Словенией.