Бюджетный литр. Когда в России подешевеет бензин

После заявления президента России Владимир Путина о том, что в стране есть возможность сделать бензин и дизтопливо дешевле, Федеральная антимонопольная служба провела совещание с нефтяными компаниями о ситуации на рынке. Как изменятся цены на бензин в ближайшем будущем — в материале РИА Новости

Политическая воля

"Главным образом не в этом дело, а в акцизах. Правительство повышает акцизы, доходы от которых должны идти и идут на ремонт и строительство дорог", — отметил президент и выразил мнение, что бензин вполне может подешеветь. На недавней встрече с рабочими в Ростове-на-Дону глава государства напомнил, что сложившийся уровень цен на бензин и дизтопливо обусловлен не только достаточно высокой стоимостью нефти — около 70 долларов за баррель.

"Лукойла", "Газпромнефти", "Общее понимание ситуации — она стабильная, условий для необоснованного роста цен не существует. Делать такие выводы можем исходя из того, что сложилась открытая прозрачная инфраструктура рынка нефтепродуктов, в частности, сформировались биржевые индикаторы", — подчеркнул он. Федеральная монопольная служба организовала по этому поводу совещание. Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин сообщил, что в обсуждении приняли участие представители "Роснефти" "Татнефти" и других компаний.

Игра на понижение

Стоит напомнить, что в 2017 году, согласно статистике ФАС, дизель подорожал на 12-19%, АИ-92 — на 9,53%, АИ-95 — на 7,2%. И это при общем уровне инфляции в России порядка 2,5%. Однако в ФАС уверены, что объективных предпосылок для подорожания моторного топлива в 2018 году нет.

Более того, с декабря прошлого года цены на оптовом рынке снижаются. К февралю стоимость тонны бензина с 45 тысяч рублей опустилась до 40 тысяч. Доцент кафедры технологии переработки нефти РГУ нефти и газа имени Губкина Юрий Киташов объясняет это тем, что рынок насыщен и предложение превышает спрос.

Загрузка… Действительно, по данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), объем запасов автомобильного топлива в России в настоящее время — 1,67 миллионов тонн, что почти на 50 тысяч тонн больше, чем в конце 2017 года.

Резервы растут, хотя в январе экспорт бензина увеличился сразу на 56% по сравнению с предыдущим месяцем — до 246,9 тысячи тонн. Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша видит в этом результат действий антимонопольной службы, которая одним из своих приоритетов сделала предотвращение "безудержного экспорта" нефтепродуктов.

Розница, похоже, также подключается к игре на понижение. Как сообщила компания "Алгоритм Топливный Интегратор" (АТИ), в конце января на автозаправках "Газпром нефти" в московском регионе литр Аи-95 подешевел на 15 копеек, на заправках "Татнефти" — на четыре копейки.

Корректировка чисто символическая, однако, по мнению аналитиков, в данном случае важна смена тренда. Ведь цены на автомобильное топливо в рознице двинулись вниз впервые с декабря 2016 года.

"Перспективы в хорошем планировании, контроле качества и внедрении инновационных технологий, а также развитии нефтехимии", — пояснил собеседник РИА Новости. Еще один путь к снижению цен, по мнению Киташова, — наращивание глубины нефтепереработки, что позволит насытить внутренний рынок без ограничения экспорта нефтепродуктов. В России этот показатель — 70%, в то время как в Евросоюзе достигает 85%, а в США — 90%.

Ставки сделаны

Фискальные сборы в цене литра топлива достигают 65%. В том числе налог на прибыль — почти 5%, акциз — около 12%, НДС — более 15%, НДПИ — 16,9%. Плюс налоги, которые производители и продавцы нефтепродуктов платят в местные бюджеты.

С 1 января текущего года на 50 копеек повышены ставки акциза на литр автомобильного топлива. В результате акциз на бензин пятого класса вырос на 10,7% (до 11 213 рублей за тонну), а на дизтопливо — на 12,7% (до 7 665 рублей за тонну). Следующая индексация — на 50 копеек — намечена на 1 июля.

Планируя дополнительную индексацию акцизов, в Минфине и ФАС исходили из того, что это не приведет к росту цен на бензин и принесет в федеральный бюджет дополнительные 40 миллиардов рублей.

По словам главы ведомства Антона Силуанова, эти средства направят на строительство новых автомобильных дорог и транспортной инфраструктуры в Крыму, Калининграде, на Дальнем Востоке.