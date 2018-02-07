«Кремлевское досье»: когда США нанесут первый удар

Ключевой вопрос российско-американской повестки ближайших месяцев — будет ли «Кремлевский доклад» трансформирован в персональные санкции? Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты высказываются диаметрально противоположно. От «ждать осталось не более месяца», до «будут держать несколько лет в „подвешенном состоянии“. Но цель одна — перессорить российскую элиту, сначала бизнес, а потом чиновников. Столкнуть друг с другом, а потом и всех фигурантов санкционных списков — с Кремлем.

До сих пор непонятно, будут ли введены персональные санкции США против тех, кто засветился в „черном списке“? И если будут, то когда? И кто первым попадет „под раздачу“?

Говоря о сроках ввода новых санкций против России министр финансов США Стивен Мнучин дал туманный ответ, уточнив, что он „хочет быть осторожен“. „Заверяю, мы будем делать это так скоро, как только можем, в течение нескольких месяцев вы увидите — может и месяц, но я должен быть осторожен в этом, поскольку необходимо проделать много работы“, — сообщил Мнучин на прошлой неделе.

Первый залп — до выборов президента

В чем эксперты сходятся, так это в том, что Дональд Трамп не сможет спустить это дело на тормозах, а конгресс — не захочет. По поводу же возможного срока введения санкций против фигурантов „кКремлевского досье“ мнения аналитиков разошлись кардинально.

По мнению Владимира Брутера, эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований, конгресс, скорее всего, будет привязывать ввод санкций к различного рода событиям. Для достижения более ощутимого эффекта.

Но, например, не стоит ждать санкций до Олимпиады в Корее, потому что тема противостояния США и Европы с одной стороны и России с другой уже обыграна благодаря допинговому скандалу.

»Спортивная элита России и без санкций наэлектролизована до предела, благодаря допинговому скандалу и отвлекать сейчас внимание на новый список санкций нет смысла», — говорит Брутер.

Но ждать появления списка подсанкционных граждан не придется долго, не больше месяца, отмечает эксперт.

«Весь смысл санкционного давления, который намерен обеспечить конгресс, состоит именно в том, чтобы повлиять на президентские выборы. В это время и появится санкционный список, первые примерно 50 фамилий из 210», — прогнозирует Константин Блохин, эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН. Первый залп» может состояться на отрезке времени между Играми в Пхенчхане, после 25 февраля, и президентскими выборами в России, 18 марта.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее назвал «Кремлевский доклад» прямой и очевидной попыткой повлиять на предвыборную кампанию в России.

Если на основе доклада конгресс сформирует и персональный санкционный список, и обнародует его до дня голосования 18 марта, то, очевидно, что этот список также будет оценен, как попытка вмешательства во внутриполитическую повестку в России.

Внимательно следите за утечками в СМИ

Неприятные сюрпризы возможны в любой момент, уверен политолог-американист, кандидат исторических наук Арег Галстян . «Но не в последнюю очередь сроки публикации санкционного списка будут зависеть от того, как пойдет урегулирование проблемы вооруженного конфликта на Украине, ради чего, собственно, санкции и вводились, а также по сирийскому конфликту. Если ситуация будет выходить из-под контроля США, то „черный список“ всплывет оперативнее», — говорит Галстян.

«Некоторые из запланированных к обсуждению тем могут содержать — в завуалированной форме — обсуждение проблематики введения санкций», — говорит эксперт. Еще он предлагает внимательно изучить повестку заседаний профильных комитетов конгресса. Повестка расписана на несколько месяцев вперед.

Кроме того, признаками надвигающихся санкций могут служить утечки из конгресса. Слив в СМИ может быть засвечен примерно за месяц до начала заседания профильного комитета. Это тоже устоявшаяся практика работы американского парламента. «Утечка санкционного списка в СМИ дает возможность посмотреть реакцию публики и истеблишмента, а также это шанс заработать политические очки тем сенаторам, через которых утекает конфиденциальная информация», — говорит Галстян.

По этой причине, без вброса в прессу, вопросы такой важности не решаются — нужно следить и за этим.

По мнению эксперта, конгрессу сейчас ничего не мешает принять резолюцию по персональным санкциям. Подпись президента может появиться под документом позднее, когда угодно, но это уже будет не так важно. В конгрессе есть консенсус по проблеме санкций и Трамп, понимая это, не будет подставляться, накладывая вето, утверждает Галстян.

«Телефонный справочник» не так страшен

В принципе резолюции конгресса достаточно для того, чтобы произвести эффект на российскую элиту. «Американские конгрессмены — ребята мстительные. Они обязательно до наших выборов обнародуют первую часть санкций. И не будут считать это никаким вмешательством во внутриполитическую кухню России. Скажут, что просто так совпало, мол, мы работаем над санкциями и вот вам результат», — прогнозирует Галстян.

«Маловероятно, что «Кремлевский доклад» будет задействован до президентских выборов в России, американцы не сомневаются в их исходе, и вообще не факт, что даже после выборов мы увидим массовые санкционные списки. Этот механизм давления направлен, скорее, на постпутинскую Россию», — говорит Злобин.

Но расслабляться тем не менее не стоит, поскольку администрация президента США, кто бы ни возглавлял Белый дом, получила мощный механизм давления на российскую элиту на многие годы вперед.

«Опубликованная часть списка может быть в любой момент дополнена и привязана к санкциям, а что там содержится в закрытой части? Это будет нервировать российскую элиту ничуть не меньше, а, может, еще больше, чем этот «телефонный справочник», на скорую руку составленный минфином США», — уточняет эксперт.

Бобслесты-скелетонисты, потом — бизнес и, наконец, чиновники

Эксперты единодушны во мнении, что первыми под санкционные жернова попадут представители бизнеса, а чиновников подвяжут позднее. «Чиновники, госслужащие — народ подневольный, послушный, а задача состоит в том, что перессорить российскую элиту с Кремлем, чтобы в элите появились лоббисты или хотя бы сочувствующие либеральным ценностям Запада. На эту роль чиновники годятся меньше, чем бизнес», — говорит Блохин.

«Сначала было открытое письмо бобслеистов и скелетонистов. Спортсмены и тренеры возмущены отношением федерации к спортсменам; та не везет на Игры в Пхенчхан запасных, которых МОК собирался пригласить вместо дисквалифицированных. Теперь очередь предпринимателей, американцам нужно поссорить списочников Forbes между собой и всех их с Кремлем», — говорит Брутер. Первый залп санкций нанесут не по чиновникам, а преимущественно по российским бизнесменам, согласен Галстян. Считается, что олигархи в России повывелись. Накануне экономического форума в Давосе соответствующее заявление сделал вице-премьер Аркадий Дворкович . Элита уже на грани раскола, дают понять эксперты.

Блохин и Галстян напоминают, что бизнес для санкционных списков выберут еще и по той причине, что некоторые из них являются действительно имеют возможность транслировать свою позицию наверх и являются «кошельками» избирательных кампаний кандидатов. «Бизнесу дадут понять перед президентскими выборами, в кого им вкладывать, в какого кандидата, какие могут быть последствия», — говорит Галстян.

Предприниматели сговорчивее, чем чиновники, и уязвимее для санкций. У крупного российского бизнеса обширные партнерские отношения с Западом и ему есть что терять, отмечает Злобин.

По его словам, следующая за президентскими выборами в России критическая дата — промежуточные выборы в конгресс в ноябре. Если противники президента Трампа решат, что Трамп может усилить свои позиции в конгрессе, то санкционный список с российскими персонами может быть обнародован до ноября.

Это вам не помидорами торговать «В российском медийном пространстве распространено мнение, что Трамп висит на волоске, грядет якобы импичмент. Тренд противоположный как раз — Трамп усиливает свои позиции в истеблишменте и заручился поддержкой американского ВПК», — говорит Блохин.

Из этого следует, что противники действующего президента в конгрессе и «заклятые друзья» России захотят подстраховаться и ускорить публикацию санкционных списков до ноября.

Ситуация неопределенности будет характерна для российской экономики еще неопределенно долгое время, отмечают эксперты РАНХиГС в февральском мониторинге. «Противоречивое сочетание опасений по поводу возможных санкций и преимущественно позитивных фактов — таким представляется российский экономический, а еще более — внешнеэкономический пейзаж последних недель.

На фоне известных „списков“ и „докладов“ международные рейтинговые агентства либо повышали рейтинги России и ее компаний, либо, как минимум, меняли свои прогнозы на позитивные», — говорится в исследовании.

Из-за санкций и неопределенности с «Кремлевским досье» нервничает и европейский бизнес. Германия давала разрешение на укладку в своих территориальных водах и выход на сушу трубопровода «Северный поток-2», куда тот, собственно, и прокладывается, а французский танкер со сжиженным российским газом с проекта, который считался «подсанкционным», пришвартовался в США, северо-восточные штаты которых временно страдали от дефицита топлива.

На неопределенность в работе жаловалась итальянская Eni, которая в декабре вместе с «Роснефтью» приступила к бурению на шельфе Черного моря.

Все это, разумеется, не формирует однозначного тренда. «Если подобный алгоритм еще допустим в торговле помидорами, то долгосрочное инвестирование он, по сути, исключает», — резюмируют эксперты РАНХиГС.

Единственным ответом на подобную ситуацию послужит только последовательная макроэкономическая политика правительства. По крайней мере она смягчит часть негативных внешних эффектов (в том числе, например, возможный запрет на покупку российских долговых бумаг), а также создает условия для необходимых структурных реформ, но сама по себе, конечно, не запускает их и тем более не гарантирует, отмечают эксперты.