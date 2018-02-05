Новые испытания рубля: доллар по 62

На днях стало известно о том, что Минфин США опасается ограничивать вложения инвесторов в российские облигации федерального займа. Эксперты ранее предсказывали, что это несостоявшееся решение может привести к росту курса доллара на 5 рублей. Однако эта успокоительная для рынка новость не привела к укреплению рубля: российская валюта продолжает торговаться на уровне 56-57 рублей за американский доллара. Будущее рубля «туманно» говорят эксперты, отмечая, что уже в марте курс доллара может вырасти до 60-62 рублей.

Прошлая неделя завершилась весьма позитивными новостями для российской валюты. Основной риск, который пугал экспертов, скорее всего, так и не реализуется. Опрошенные «Газетой.Ru» аналитики ранее отмечали, что курс доллара может подорожать на пять рублей из-за запрета на вложения международных инвесторов в российские облигации. Именно приток средств в рамках кэрри-трейд был одним из основных факторов укрепления рубля (по данным Центробанка , на 1 декабря 2017 года номинальный объем облигаций федерального займа, принадлежащим нерезидентам, составил 2,183 трлн рублей, это 32,1% об общего объема ОФЗ (около 7 трлн рублей).

Сейчас эта угроза кажется гораздо менее реальной.

В пятницу агентство Bloomberg опубликовало на своем сайте доклад министерства финансов США, в котором не рекомендуется вводить ограничения для инвесторов на новые выпуски российских ОФЗ.

Как утверждается в докладе, иностранные инвесторы являются активными игроками как на рынке внутреннего госдолга России, так и в сделках на внешних рынках капитала. Поэтому от возможного запрета пострадала бы не только Россия, но и глобальные финансовые рынки и компании. В частности, «распространение санкций может ограничить конкурентоспособность крупных управляющих компаний США», — отмечалось в документе.

«Мы не ждем заметного падения курса рубля. Но коррекция по валютным парам доллар/рубль и евро/рубль однозначно назрела», — отмечает Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital. Однако эксперты считают, что новые испытания для рубля еще впереди и то, что санкции на российские облигации федерального займа вводить не будут, ничего не изменит.

«Это противостояние экономики двух регионов, ЕС и США. Первая сильна относительно более низкой инфляцией, но слаба за счет отрицательной процентной ставки и политики количественных смягчений. Вторая слаба за счет агрессивной внешней политики нового президента и его внутренних законодательных инициатив, но сильна за счет высокой ставки рефинансирования, которая в 2018 году может быть повышена еще 3-4 раза. Инвесторы и спекулянты пытаются найти баланс между этими макроэкономическими показателями двух стран, и пока баланс складывается не в пользу доллара. В результате рубль снова достиг локальных максимумов в доллару, уровня 56.5 рублей за американскую валюту», — объясняет он. В целом сильное укрепление рубля к доллару, которое мы наблюдаем с середины ноября 2017 года, — это не сила рубля, это ослабление доллара к мировым валютам, в частности, к евро, говорит в свою очередь генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов

«Рубль начнет слабеть по мере приближения президентских выборов, которые являются большим стрессом для всех финансовых рынков: участники надеются, что статус-кво на политической арене России сохранится, но не уверены в этом полностью. На фоне зависимости от цены нефти, дефицита пенсионного фонда, продолжающихся санкций, неэффективности бюрократического управления, покупка доллара ниже уровня 58-60 рублей за американскую валюту оправданна с целью долгосрочного инвестирования или использования для текущих расходов. Примерно также, например, поступает и Минфин, покупая доллар в резервные фонды, и ожидая роста курса американской валюты на отрезке 3-5 лет. Для россиян покупка доллара остается отличной страховкой от девальвации национальной валюты», — говорит Александр Шустов. При этом то, что США, по –видимому, не будут вводить ограничения на вложения инвесторов в российские облигации, уже заложен в котировки и больше рублю не поможет, считают аналитики.

По его мнению, уже во второй половине марта курс доллара вырастет до 60-62 рублей.

Ведущий аналитик Amarkets Артем Деев отмечает, что из-за того, что США решили выйти в лидеры по добыче нефти, велик риск снижения цены нефти марки Brent, что потащит за собой вниз и рубль.

«В ближайшие дни динамика валютных курсов на московской бирже будет определяться конъюнктурой нефтяных цен, общим настроем международного валютного рынка относительно доллара США и спросом на очередные выпуски ОФЗ», — говорит эксперт. «По совокупности поступающих данных рубль может ослабнуть против доллара даже на фоне отсутствия санкций со стороны США», — соглашается и Александр Егоров , валютный стратег ГК TeleTrade. Это заметно, например, по тому, что даже опубликование доклада Минфина США о том, что они не рекомендуют введение санкций в отношении госдолга, не произвело какого -либо фурора на локальном валютном рынке, и доллар США продолжил торговаться в сложившемся диапазоне 55,50 — 56,75 руб.

Курс отечественной валюты находится на максимальных отметках с апреля прошлого года и для дальнейшего роста потребуются действительно серьезные причины, а их нет, отмечает Михаил Мащенко , аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ. В отсутствии сюрпризов, в краткосрочном периоде котировки доллара, вероятнее всего, продолжат находиться возле 56,50 рублей, тогда как более отдаленное будущее остается туманным. По крайней мере возврат к уровню 58 рублей за доллар в данный момент выглядит более вероятным, считает он.

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 6 февраля, вырос до 56,62, а евро — до 70,49 рублей.