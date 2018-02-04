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На сотрудничество Литвы с Россией выделят 17 млн евро
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СМИ: ЕС выделит €17 млн на приграничное сотрудничество Литвы с Россией 

ТАСС 4 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Евросоюз до 2020 года выделит €17 млн на реализацию совместных проектов Литвы и России в рамках программы приграничного сотрудничества. Об этом сообщила в воскресенье Балтийская служба новостей со ссылкой на пресс-атташе МВД Литвы Каролиса Вайткявичюса.
"Выделяемые средства будут направлены на приведение в порядок объектов культурного наследия в приграничной зоне, на финансирование образовательных и просветительских проектов, а также спасательных работ в случае необходимости их проведения", — сказал он.
Программа приграничного сотрудничества осуществляется с 2004 года. За это время, согласно данным МВД Литвы, реализованы около 220 проектов.
Среди очередных планов важное место занимает ремонт мемориального музея классика литовской литературы Кристийонаса Донелайтиса (1714-1780) в поселке Чистые Пруды Нестеровского района Калининградской области (до середины XX века — деревня Тольминген или Тольминкемис в Восточной Пруссии). На эти цели выделили миллион евро. Предстоит отремонтировать кирху и дом настоятеля, привести в порядок и обновить систему отопления, электропроводку, а также другие коммуникации музея.
Главный литературный труд Донелайтиса — поэма "Времена года". Она стала первым светским произведением на литовском языке, включенным ЮНЕСКО в Список шедевров европейской литературы. Главные темы поэмы — быт литовской деревни, ее люди и природа.
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