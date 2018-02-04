Названа наиболее разочаровавшая инвесторов криптовалюта

Криптовалюта сети Ripple — XRP — претендует на звание крупнейшего разочарования для инвесторов, пишет CoinDesk.

В январе стоимость XRP выросла до рекордных за всю историю этой криптовалюты значений — почти 3,8 доллара США, затем ее курс начал падать. К 18:00 мск 4 февраля XPR стоила 0,86 доллара (минус 80 процентов к историческому максимуму).

CoinDesk отмечает, что курс Ripple в январе рос в том числе на слухах о добавлении актива на платформу Coinbase. Площадка, однако, пока так и не включила XRP в торги.

Это, как и падающие рыночные показатели, «висит тяжелым грузом» на XRP, пишет CoinDesk.

По данным Coinmarketcap к 18:00 мск 4 февраля, капитализация XRP составила 34 миллиарда долларов, на пике стоимости криптовалюты этот показатель достигал 138 миллиардов долларов.

В августе 2017 года XRP вытеснила Bitcoin Cash с третьего места по капитализации.

Саму Ripple нельзя назвать криптовалютой, это платформа для платежных систем, нацеленная в том числе на интеграцию с банковской инфраструктурой.