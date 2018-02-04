Цена на газ для украинцев может вырасти на 73%

Цена на газ для украинских потребителей может вырасти на 73 процента

Об этом свидетельствует правительственный анализ проекта финансового плана "Нафтогаза"

Министерство финансов Украины рассмотрело проект документа, согласно которому цена газа для населения с апреля может вырасти на 62 процента — с 4 942 до 8 030 гривен за тысячу кубометров без НДС. Ожидается, что с октября 2018 года цена на газ может достичь 8 530 гривен за тысячу кубометров (это на 73 процента больше цены, которая установлена в настоящее время).

В анализе также указывается, что цена на газ могла бы вырасти на 17 процентов с 1 января текущего года, если бы правительство Украины выполнило постановление №187. 22 марта 2017 года кабинет министров Украины принял документ, который включает методику расчета цены на газ и специальные обстоятельства "Нафтогаза" касательно поставок газа населению. Официальный Киев планирует повышение цены на газ на 8 процентов с апреля, напоминает РИА Новости

Украина прекратила закупать российский газ в ноябре 2015 года, а в 2016 году впервые провела зимний сезон без топлива из Российской Федерации, взамен приобретая по реверсу газ из Европы.