Ещё
КНДР и Мозамбик сотрудничают в обход санкций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

CNN: КНДР и Мозамбик сотрудничают в обход санкций 

ТАСС 3 февраля 2018
Фото: РИА Новости
КНДР и Мозамбик ведут торговлю и осуществляют военное сотрудничество в нарушение санкций Совета Безопасности ООН. С таким утверждением выступила в субботу телекомпания CNN, ссылающаяся на данные собственного расследования, которое она вела на протяжении нескольких месяцев.
Как отмечает телекомпания, документы, которые попали в ее распоряжение, свидетельствуют о том, что между двумя государствами были заключены контракты на миллионы долларов, а полученные средства в Пхеньян якобы доставляют северокорейские дипломаты.
Журналисты также ознакомились с официальной перепиской между мозамбикским военным руководством и представителями КНДР. Телеканал утверждает, что, согласно одному из документов, в 2015 году власти африканского государства пригласили посетить страну северокорейских военных техников. Помимо этого, источники в армии Мозамбика сообщили телекомпании, что на протяжении по меньшей мере двух лет элитные подразделения КНДР проводят тренировки на базе в Мапуту.
По версии телекомпании, у двух этих стран также есть совместные рыболовецкие предприятия.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что, по мнению экспертов ООН, многие государства не соблюдают санкции всемирной организации в отношении Пхеньяна и продолжают торговать с КНДР, в том числе покупать у нее вооружения.
В декабре прошлого года СБ ООН единогласно принял резолюцию об очередном ужесточении санкций против КНДР. Документ ввел новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и другие ограничения, касающиеся поставок в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств, а также закупок основных северокорейских экспортных товаров.
ТАСС: последние новости
Медведев присвоил статус ТОР еще 19 городам Минфин США: РФ в январе 2018 года сократила вложения в гособлигации США до $96,9 млрд Рада утвердила отставку Гонтаревой с поста главы Нацбанка Украины
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России330
Порошенко поставили ультиматум по Крыму86
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям193
Атомные подлодки РФ дошли до США195
Люди согрешили с денисовцами дважды27
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение