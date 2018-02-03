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Минфин США отказался от части санкций против РФ
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Минфин США отказался от санкций против российского госдолга 

Российская Газета 3 часа назад
Минфин США отправил Конгрессу доклад об эффектах расширения санкций на российский государственный долг. Как следует из документа, такой шаг был бы опасен для американских инвесторов и мировой экономики.
Доклад опубликовало информационное агентство Bloomberg. Минфин США официально его не обнародовал.
В докладе говорится, что в случае распространения санкций на госдолг из-за размера российской экономики и ее интеграции в мировой товарооборот и финансовые рынки могут пострадать мировая экономика и инвесторы из США.
В документе также уточняется, что подобные санкции ударили бы по российской экономике, увеличив нагрузку на банковский сектор и это бы привело к ответным ограничениям с российской стороны. Кроме того, в Минфине США опасаются, что к санкциям по отношению к российскому госдолгу может не присоединиться Евросоюз.
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По данным Банка России на конец 2017 года, доля вложений нерезидентов в ОФЗ составляла около трети. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что возможный запрет для иностранных инвесторов на покупку как новых, так и выпущенных ранее ОФЗ, мог бы вызвать только краткосрочные колебания на рынке российского госдолга, не оказав влияния на экономику и финансовую стабильность РФ. В середине января министр финансов Антон Силуанов также говорил, что от санкций против российского госдолга в первую очередь могут пострадать иностранные инвесторы.
По мнению директора центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталии Шиловой, вероятность ограничения покупок российских ОФЗ со стороны США теперь стала незначительной.
"Риски секторальных и персональных санкций остаются, однако сроков по ним нет", — добавляет она.
По мнению Шиловой, в ближайшее время стоит ожидать сохранения высокого спроса на ОФЗ со стороны иностранных инвесторов, что обеспечит поддержку рублю наравне с возможной частичной репатриацией капитала.
В рамках принятого в США в прошлом году отдельного закона о санкциях (CAATSA) в ночь на 30 января Минфин США опубликовал "кремлевский доклад", в котором упоминались 210 человек. В этом списке оказалось почти все федеральное российское руководство (в том числе правительство в полном составе), а также около ста бизнесменов с состоянием больше миллиарда долларов. Основная часть доклада засекречена, в открытой части о санкциях против упомянутых в ней лиц не упоминается.
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