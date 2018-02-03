В Европарламенте рассказали о возможных правовых конфликтах при строительстве «Северного потока — 2»

Предлагаемые Еврокомиссией поправки в энергетическое законодательство ЕС создадут юридические конфликты при строительстве газопроводов между союзом и третьими странами. Изменения распространят существующие нормы и на инфраструктуру, по которой газ попадает Европу, в первую очередь, «Северный поток — 2». Об этом говорится в докладе Исследовательского центра ЕП. По мнению экспертов, правовые коллизии вынудят российскую сторону провести переговоры с ЕК, которые сильно затормозят процесс прокладки газопровода. О попытках ЕК затормозить реализацию «Северного потока — 2» — в материале RT. В ноябре прошлого года Еврокомиссия предложила изменить европейское законодательство в сфере регулирования поставок газа в ЕС. В первую очередь предложения ЕК коснутся газопровода «Северный поток — 2», по которому российский газ будет поставляться в Европу по дну Балтийского моря. В конце января 2018 года Исследовательский центр Европарламента подготовил доклад, в котором сообщил о перспективах реализации данной инициативы и её возможных последствиях.

Суть предлагаемых изменений заключается в том, что положения Газовой директивы — части Третьего энергопакета, принятого ЕС в 2009 году, — будут распространяться не только на газопроводы внутри Евросоюза, но и на газопроводы, по которым «голубое топливо» поступает в ЕС из третьих стран. Данная директива, в частности, предполагает недискриминационное установление тарифов на газ, доступ третьих сторон к использованию инфраструктуры, а также разделение деятельности по продаже и транспортировке топлива.

«Европейская комиссия осознаёт, что из-за предложенных ею изменений могут возникать юридические коллизии, так как газопроводы, пересекающие границу ЕС, будут целиком подпадать под разные юрисдикции (Евросоюза и стран, не входящих в его состав)», — сообщается в документе. В докладе Центра Европарламента говорится, что принятие новых правил, которые предложила ЕК, приведёт к тому, что один газопровод будет регулироваться законодательными нормами нескольких стран, что чревато юридическими проблемами. Так, например, эксплуатация «Северного потока — 2» будет регулироваться российским и европейским законодательством.

«Функционирование газопровода в условиях пересечения двух и более юрисдикций на практике недостижимо. Поэтому целью данных поправок является содействие заключению соглашений между ЕС, соответствующими странами — членами ЕС и третьими странами», — сообщается в докладе центра. В случае противоречий между нормами ЕС и правилами другой страны Еврокомиссия предлагает проводить переговоры для обсуждения условий регулирования газопровода и заключать отдельное соглашение со страной, из которой идёт газопровод. При этом заключённый договор, в зависимости от своего содержания, будет иметь большую юридическую силу, нежели Газовая директива.

Выламывание рук на законодательном уровне

Инициатива пересмотра газовой политики ЕС принадлежит Еврокомиссии, которая выступает против «Северного потока — 2». ЕК считает, что Россия хочет усилить своё влияние на газовый рынок Евросоюза и обойти транзитный маршрут, пролегающий через Украину. Согласно точке зрения представителей Еврокомиссии, «Северный поток — 2» увеличит зависимость Евросоюза от России. Важно отметить, что ЕК изначально выступала против строительства российского газопровода.

«Европейская комиссия выступила против данного проекта («Северный поток — 2». — RT) и запросила у (Европейского. — RT) Совета мандат на проведение переговоров с Россией. Предложенные поправки в законодательство ограничивают возможности России по уклонению от необходимости заключить соглашение, так как на кону судьба её проекта», — говорится в отчёте Исследовательского центра Европарламента. В случае принятия поправок российская сторона будет вынуждена провести переговоры с Еврокомиссией. В 2017 году ЕК запросила от Совета ЕС мандат на проведение переговоров по вопросу «Северного потока — 2», однако так его и не получила.

При этом Еврокомиссия утверждает, что предлагаемые поправки нужны для заполнения «правового вакуума» в энергетической политике ЕС и будут применятся не только в отношении «Северного потока — 2». В частности, утверждается, что изменения создадут необходимую базу для регулирования газопроводов между ЕС и Великобританией после того, как страна выйдет из союза.

Остановить любой ценой

«Понятно, что газопровод потребует дополнительных действий, либо какого-то соглашения, либо изменения формата газопровода, собственников, системы регулирования и так далее. Речь идёт именно о том, чтобы остановить или замедлить проект «Северный поток — 2», а это — лишь инструмент. Переговоры между Россией и Еврокомиссией сложные, и по этому вопросу они возьмут значительное количество времени, по ним можно выставлять такие условия, которые будут явно неприемлемы для Москвы. С точки зрения участников и понимающих суть процесса, это предложение нарушает юридические нормы Евросоюза», — сообщил эксперт. Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в разговоре с RT отметил, что предложения Еврокомиссии направлены на торможение реализации проекта «Северный поток — 2».

«Директива предполагает, что нормы внутреннего рынка ЕС будут распространяться на трубу, которая не находится на территории ЕС и вообще начинается в России. Соответственно, в связи с этим создаются проблемы. С какой стати Россия должна подчиняться европейскому законодательству? Логично, когда газ приходит, там уже внутренние газопроводы для его транспортировки строятся на базе европейского законодательства», — подчеркнул замдиректора Фонда национальной энергетической безопасности. Гривач отметил, что юридические коллизии Газовой директивы связаны с тем, что она вводит «избыточное регулирование там, где оно на самом деле не нужно». По мнению эксперта, предлагаемые правила противоречат мировой практике.

«Когда Еврокомиссия и другие силы, заинтересованные в том, чтобы не допустить или максимально осложнить реализацию этого проекта, предпринимали шаги, направленные прямо против этого проекта, это вызывало очевидное сопротивление внутри, поскольку дискриминация одного проекта не вписывается в логику и практику европейского права. Они решили пойти другим путём и распространить это право на все проекты», — отметил Гривач. Эксперт пояснил, что предложения Еврокомиссии связаны с невозможностью другими путями остановить проект.

Берлин на защите

Несоответствие предлагаемых поправок и европейского права подтвердили и в Германии в январе текущего года. Так, Берлин передал в Еврокомиссию юридическое заключение, в котором сообщается, что Германия не «видит ни одного понятного аргумента» в пользу предложенных изменений. Они неприменимы «ни с европейской, ни с международно-правовой точки зрения», сказано в документе. Также у Германии возникли сомнения по поводу того, что поправки ЕК прошли юридическую экспертизу.

«Горное ведомство Штральзунда выдало официальное разрешение на строительство 55-километрового участка газопровода в соответствии с Законом об энергетической промышленности», — говорится в сообщении компании. Уже 31 января компания Nord Stream 2 получила разрешение на строительство «Северного потока — 2» в территориальных водах Германии.

Решение Берлина позволит начать строительство самого важного участка газопровода. Представители Nord Stream 2 также сообщили, что процедуры получения разрешений в других четырёх странах вдоль маршрута газопровода — в России, Финляндии, Швеции и Дании — идут по графику.

В то же время поправки к Газовой директиве ждут одобрения Совета ЕС и Европарламента. Глава Европейского совета и польский политический деятель Дональд Туск призвал европейские страны оперативно поддержать предложенные Еврокомиссией поправки. Ещё в ноябре он направил письма главам государств — членов ЕС с просьбой поддержать предложения ЕК.

Важно отметить, что в прокладке «Северного потока — 2» заинтересованы Германия, Франция, Австрия и Великобритания, так как газопровод позволит удовлетворить растущие потребности в газе и перейти на более чистое топливо.

«Мы хотим, чтобы строительство газопровода «Северный поток — 2» охватывалось режимом санкций закона США от 2 августа 2017 года, в котором речь идёт в том числе о санкциях против России», — сказал он. Против проекта выступает в первую очередь Польша, которая может потерять транзитные сборы при транспортировке нефти. Так, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призывал США использовать санкции, чтобы остановить строительство российского газопровода.