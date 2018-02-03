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Запад лишил Украину половины ВВП
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Запад лишил Украину половины ВВП 

Вести.Ru 17 часов назад
Фото: depositphotos.com
Украина лишилась половины своего валового внутреннего продукта из-за антироссийских санкций США и Евросоюза. Такое утверждение сделал в эфире украинского телеканала NewsOne депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев.
Россия и Евросоюз потеряли лишь малую долю от своих показателей ВВП, заявляет нардеп, тогда как для Украины эти санкции обернулись сокращением данного показателя вполовину. Санкции, по его словам, "убивают Российскую Федерацию, убивают Европу, но больше всего они забрали доходов у наших граждан".
"Эта санкционная война против кого? Против нас?" — вопрошает Мураев.
По его словам, Украине необходим мир "для того, чтобы хотя бы вернуть привычные рынки", передает РИА Новости. Нардеп также высказал сожаление по поводу того, что украинские предприятия закрываются, а вместо них создаются музеи. По его словам, на Украине "делали самые технологичные ракеты в мире, а теперь по этим заводам будут водить экскурсии".
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