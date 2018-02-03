Запад лишил Украину половины ВВП 

"Эта санкционная война против кого? Против нас?" — вопрошает Мураев.

Россия и Евросоюз потеряли лишь малую долю от своих показателей ВВП, заявляет нардеп, тогда как для Украины эти санкции обернулись сокращением данного показателя вполовину. Санкции, по его словам, "убивают Российскую Федерацию, убивают Европу, но больше всего они забрали доходов у наших граждан".